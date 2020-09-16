سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 16-9-2020
الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:46 ص
منة سالمطباعة
يرصد لكم موقع «الدستور» في تقريره اليوم الأربعاء 16-9-2020، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في أسواق تداول المال المحلية.
ومازال الريال السعودي يواصل استقراره أمام الجنيه المصري ليبلغ متوسط السعر في البنك المركزي المصري 4.18 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
بينما استقر سعر الريال السعودي في بنك مصر إيران للتنمية وبلغ 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، ووصل السعر في بنك عودة إلى 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وسجل في بنك التعمير والإسكان 4.08 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.
وجاء سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، و تداول في بنك العربي الأفريقي، 4.08 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.
وتتخذ المملكة العربية السعودية، الريال عملة أساسية لها ويتكون من 100 هللة، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة.
يشار إلي أن الدولار الأمريكي يعادل 3.75 ريالًا، ويرتبط كل من الريال والدولار الأمريكي بهذا السعر منذ 1986.
والريال عبارة عن صكوك وعملات فضية كانت تستخدم في التجارة العالمية بشكل مستمر منذ الإصدار الأول لها في عام 1741.
جدير بالذكر، أن المملكة العربية السعودية تأتي بسياسة نقدية تحافظ على ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي، وتقوم مؤسسة النقد العربي السعودي، بربط سعر صرف الريال السعودي بالدولار الأمريكي من خلال خطة عمل ساهمت في نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ثلاثين عامًا.
ومازال الريال السعودي يواصل استقراره أمام الجنيه المصري ليبلغ متوسط السعر في البنك المركزي المصري 4.18 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 16-9-2020بلغ سعر الريال السعودى في بنك مصر، 4.10 جنيه للشراء و4.21 جنيه البيع، استقر في بنك البركة وسجل 4.12 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، كما شهد السعر في بنك التجاري الدولي استقرارًا، وسجل 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
بينما استقر سعر الريال السعودي في بنك مصر إيران للتنمية وبلغ 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، ووصل السعر في بنك عودة إلى 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وسجل في بنك التعمير والإسكان 4.08 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.
وجاء سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، و تداول في بنك العربي الأفريقي، 4.08 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.
وتتخذ المملكة العربية السعودية، الريال عملة أساسية لها ويتكون من 100 هللة، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة.
يشار إلي أن الدولار الأمريكي يعادل 3.75 ريالًا، ويرتبط كل من الريال والدولار الأمريكي بهذا السعر منذ 1986.
والريال عبارة عن صكوك وعملات فضية كانت تستخدم في التجارة العالمية بشكل مستمر منذ الإصدار الأول لها في عام 1741.
جدير بالذكر، أن المملكة العربية السعودية تأتي بسياسة نقدية تحافظ على ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي، وتقوم مؤسسة النقد العربي السعودي، بربط سعر صرف الريال السعودي بالدولار الأمريكي من خلال خطة عمل ساهمت في نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ثلاثين عامًا.