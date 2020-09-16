رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 16 سبتمبر 2020 الموافق 28 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 16-9-2020

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:46 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
منة سالم
طباعة
يرصد لكم موقع «الدستور» في تقريره اليوم الأربعاء 16-9-2020، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في أسواق تداول المال المحلية.

ومازال الريال السعودي يواصل استقراره أمام الجنيه المصري ليبلغ متوسط السعر في البنك المركزي المصري 4.18 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 16-9-2020

بلغ سعر الريال السعودى في بنك مصر، 4.10 جنيه للشراء و4.21 جنيه البيع، استقر في بنك البركة وسجل 4.12 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، كما شهد السعر في بنك التجاري الدولي استقرارًا، وسجل 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر الريال السعودي في بنك مصر إيران للتنمية وبلغ 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، ووصل السعر في بنك عودة إلى 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وسجل في بنك التعمير والإسكان 4.08 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، و تداول في بنك العربي الأفريقي، 4.08 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.

وتتخذ المملكة العربية السعودية، الريال عملة أساسية لها ويتكون من 100 هللة، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة.

يشار إلي أن الدولار الأمريكي يعادل 3.75 ريالًا، ويرتبط كل من الريال والدولار الأمريكي بهذا السعر منذ 1986.

والريال عبارة عن صكوك وعملات فضية كانت تستخدم في التجارة العالمية بشكل مستمر منذ الإصدار الأول لها في عام 1741.

جدير بالذكر، أن المملكة العربية السعودية تأتي بسياسة نقدية تحافظ على ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي، وتقوم مؤسسة النقد العربي السعودي، بربط سعر صرف الريال السعودي بالدولار الأمريكي من خلال خطة عمل ساهمت في نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ثلاثين عامًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول رد من «كارتيرون» على استقالته من تدريب الزمالك

وزير التعليم يكشف حقيقة إصدار رخص مزاولة للدروس الخصوصية

شادية عن عماد حمدي: «ثرثار ومزعج» والأخير: «متعجرفة وعنيدة»

خاص.. سر رحيل كارتيرون عن الزمالك ورسالته الأخيرة

الصور

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

الأكثر قراءة

«المركزى» يقرر استمرار إلغاء رسوم وعمولات السحب النقدى

سائق أتوبيس يدهس ضابط مرور على دائري قليوب

«التعليم العالي» تكشف مفاجأة عن فيديو وفاة سيدة بمستشفى المنيا

الداخلية تكشف ملابسات واقعة فيديو سيدة الأقصر المكبّلة

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

سر الشال الفلسطيني الذي أهداه ياسر عرفات للفنانة نادية لطفي

شادية عن عماد حمدي: «ثرثار ومزعج» والأخير: «متعجرفة وعنيدة»

بين اليونان والسويس.. كواليس مباراة انتهت قبل أن تبدأ

«جاتني حالة قرف».. اعترافات نبيلة عبيد عن أزمتها في مسلسل أم كلثوم

نجم الساعة

«اللعبة القذرة».. أحمد حسن وزينب يتاجران بابنتيهما لجمع الأموال

منوعات

موسيتى يهزم فافرينكا فى بطولة إيطاليا للتنس المفتوحة

الصين تطلق حملة قراءة لنشر الوعى حول أَضرار «المخدرات»

عادة التدحرج تسبب «صلع» حيوان باندا شهير بالصين

رابط الاستعلام عن فاتورة التيلفون الأرضي لشهر سبتمبر 2020

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
صورةُ مصرَ
منى رجب
مصر فيها ناس حلوة
لواء. محسن الفحام
سلام للسودان
القس. رفعت فكرى
ازرع أمانة تحصد نجاحًا
المزيد

الثقافة

عادل الميرى: أنهيت مجلّدين عن الحضارة المصرية أثناء نوبتجيات الليل كطبيب

تاريخ وسمات القصة القصيرة بقصر ثقافة المنصورة.. (صور)

الشاعر البحرينى على النهام بضيافة مبادرة كل يوم شاعر.. الليلة

«مصر المكسيك علاقات ثقافية» بالأعلى للثقافة.. اليوم