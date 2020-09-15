طريقة حساب فاتورة الكهرباء 2020
الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 10:13 م
وسام عطيةطباعة
يبحث كثيرين عن طريقة حساب فاتورة الكهرباء حرصا منهم على الكم المستهلك من الكهرباء للحد من دفع أموال كثيرة لا يتحملونها فيتم البحث عن طريقة الحساب بشكل مستمر نظرا لتحديث الاسعار والشرائح مؤخرا.
٥٠ * ٠.٣٨ = ١٩.٠ جنيها
مقابل خدمة عملاء = ١ جنيه
- استهلاك ١٠٠ كيلووات ساعة = ٤٥.٠ جنيها
٥٠ * ٠.٣٨ = ١٩.٠ جنيها
٥٠ * ٠.٤٨ = ٢٤.٠ جنيها
مقابل خدمة عملاء = ٢ جنيه
- استهلاك ١٥٠ كيلووات ساعة = ١٠٣.٥ جنيه
١٥٠ * ٠.٦٥ = ٩٧.٥ جنيه
مقابل خدمة عملاء = ٦ جنيهات
- استهلاك ٢٥٠ كيلووات ساعة = ١٨٩.٠ جنيها
٢٠٠ * ٠.٦٥ = ١٣٠.٠ جنيها
٥٠ * ٠.٩٦ = ٤٨.٠ جنيها
مقابل خدمة عملاء = ١١ جنيها
- استهلاك ٣٠٠ كيلووات ساعة = ٢٣٧.٠ جنيها
٢٠٠ * ٠.٦٥ = ١٣٠.٠ جنيها
١٠٠ * ٠.٩٦ = ٩٦.٠ جنيها
مقابل خدمة عملاء = ١١.٠ جنيها
- استهلاك ٤٠٠ كيلووات ساعة = ٣٤٨.٠ جنيها
٢٠٠ * ٠.٦٥ = ١٣٠.٠ جنيها
١٥٠ * ٠.٩٦ = ١٤٤.٠ جنيها
٥٠ * ١.١٨ = ٥٩.٠ جنيها
مقابل خدمة عملاء = ١٥ جنيها
- استهلاك ٥٠٠ كيلووات ساعة = ٤٦٦.٠ جنيها
٢٠٠ * ٠.٦٥ = ١٣٠.٠ جنيها
١٥٠ * ٠.٩٦ = ١٤٤.٠ جنيها
١٥٠ * ١.١٨ = ١٧٧.٠ جنيها
مقابل خدمة عملاء = ١٥ جنيها
- استهلاك ٦٠٠ كيلووات ساعة = ٥٨٤.٠ جنيها
٢٠٠ * ٠.٦٥ = ١٣٠.٠ جنيها
١٥٠ * ٠.٩٦ = ١٤٤.٠ جنيها
٢٥٠ * ١.١٨ = ٢٩٥.٠ جنيها
مقابل خدمة عملاء= ١٥ جنيها
- استهلاك ٦٥٠ كيلووات ساعة = ٦٤٣.٠ جنيها
٢٠٠ * ٠.٦٥ = ١٣٠.٠ جنيها
١٥٠ * ٠.٩٦ = ١٤٤.٠ جنيها
٣٠٠ * ١.١٨ = ٣٥٤.٠ جنيها
مقابل خدمة عملاء= ١٥ جنيها
- استهلاك ٧٥٠ كيلووات ساعة = ٩١٠.٠ جنيات
٧٥٠ * ١.١٨ = ٨٨٥.٠ جنيها
مقابل خدمة عملاء= ٢٥ جنيها
- استهلاك ١٠٠٠ كيلووات ساعة = ١٢٠٥.٠ جنيهات
١٠٠٠ * ١.١٨ = ١١٨٠.٠ جنيها
مقابل خدمة عملاء= ٢٥ جنيها
- استهلاك ١٢٠٠ كيلووات ساعة = ١٧٨٠.٠ جنيها
١٢٠٠ * ١.٤٥ = ١٧٤٠.٠ جنيها
مقابل خدمة عملاء= ٤٠ جنيها
- استهلاك ٢٠٠٠ كيلووات ساعة = ٢٩٤٠.٠ جنيها
٢٠٠٠ * ١.٤٥ = ٢٩٠٠.٠ جنيها
مقابل خدمة عملاء= ٤٠ جنيها
أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 20202021:-
1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (38 قرشا بدلا من 30 قرشا)
2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (48 قرشا بدلا 40 قرشا)
3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (65 قرشا بدلا من 50 قرشًا)
4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 96 قرشا بدلا من 82 قرشًا)
5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 118 قرشا بدلا من 100 قرش)
6- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات (140 قرشا)
7- الشريحة السابعة من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (118 قرشًا).
ومن صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا)
طريقة حساب فاتورة الكهرباء- استهلاك ٥٠ كيلووات ساعة = ٢٠.٠ جنيها
٥٠ * ٠.٣٨ = ١٩.٠ جنيها
مقابل خدمة عملاء = ١ جنيه
- استهلاك ١٠٠ كيلووات ساعة = ٤٥.٠ جنيها
٥٠ * ٠.٣٨ = ١٩.٠ جنيها
٥٠ * ٠.٤٨ = ٢٤.٠ جنيها
مقابل خدمة عملاء = ٢ جنيه
- استهلاك ١٥٠ كيلووات ساعة = ١٠٣.٥ جنيه
١٥٠ * ٠.٦٥ = ٩٧.٥ جنيه
مقابل خدمة عملاء = ٦ جنيهات
- استهلاك ٢٥٠ كيلووات ساعة = ١٨٩.٠ جنيها
٢٠٠ * ٠.٦٥ = ١٣٠.٠ جنيها
٥٠ * ٠.٩٦ = ٤٨.٠ جنيها
مقابل خدمة عملاء = ١١ جنيها
- استهلاك ٣٠٠ كيلووات ساعة = ٢٣٧.٠ جنيها
٢٠٠ * ٠.٦٥ = ١٣٠.٠ جنيها
١٠٠ * ٠.٩٦ = ٩٦.٠ جنيها
مقابل خدمة عملاء = ١١.٠ جنيها
- استهلاك ٤٠٠ كيلووات ساعة = ٣٤٨.٠ جنيها
٢٠٠ * ٠.٦٥ = ١٣٠.٠ جنيها
١٥٠ * ٠.٩٦ = ١٤٤.٠ جنيها
٥٠ * ١.١٨ = ٥٩.٠ جنيها
مقابل خدمة عملاء = ١٥ جنيها
- استهلاك ٥٠٠ كيلووات ساعة = ٤٦٦.٠ جنيها
٢٠٠ * ٠.٦٥ = ١٣٠.٠ جنيها
١٥٠ * ٠.٩٦ = ١٤٤.٠ جنيها
١٥٠ * ١.١٨ = ١٧٧.٠ جنيها
مقابل خدمة عملاء = ١٥ جنيها
- استهلاك ٦٠٠ كيلووات ساعة = ٥٨٤.٠ جنيها
٢٠٠ * ٠.٦٥ = ١٣٠.٠ جنيها
١٥٠ * ٠.٩٦ = ١٤٤.٠ جنيها
٢٥٠ * ١.١٨ = ٢٩٥.٠ جنيها
مقابل خدمة عملاء= ١٥ جنيها
- استهلاك ٦٥٠ كيلووات ساعة = ٦٤٣.٠ جنيها
٢٠٠ * ٠.٦٥ = ١٣٠.٠ جنيها
١٥٠ * ٠.٩٦ = ١٤٤.٠ جنيها
٣٠٠ * ١.١٨ = ٣٥٤.٠ جنيها
مقابل خدمة عملاء= ١٥ جنيها
- استهلاك ٧٥٠ كيلووات ساعة = ٩١٠.٠ جنيات
٧٥٠ * ١.١٨ = ٨٨٥.٠ جنيها
مقابل خدمة عملاء= ٢٥ جنيها
- استهلاك ١٠٠٠ كيلووات ساعة = ١٢٠٥.٠ جنيهات
١٠٠٠ * ١.١٨ = ١١٨٠.٠ جنيها
مقابل خدمة عملاء= ٢٥ جنيها
- استهلاك ١٢٠٠ كيلووات ساعة = ١٧٨٠.٠ جنيها
١٢٠٠ * ١.٤٥ = ١٧٤٠.٠ جنيها
مقابل خدمة عملاء= ٤٠ جنيها
- استهلاك ٢٠٠٠ كيلووات ساعة = ٢٩٤٠.٠ جنيها
٢٠٠٠ * ١.٤٥ = ٢٩٠٠.٠ جنيها
مقابل خدمة عملاء= ٤٠ جنيها
أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 20202021:-
1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (38 قرشا بدلا من 30 قرشا)
2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (48 قرشا بدلا 40 قرشا)
3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (65 قرشا بدلا من 50 قرشًا)
4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 96 قرشا بدلا من 82 قرشًا)
5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 118 قرشا بدلا من 100 قرش)
6- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات (140 قرشا)
7- الشريحة السابعة من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (118 قرشًا).
ومن صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا)