خالد جلال يتفقد الاستعدادات لحفلات سبتمبر بمسرح الهناجر

تفقد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، منذ قليل، مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، للتأكد من إتمام الشكل النهائى للمسرح وتركيب البانر الجديد على بوابة المسرح، وتنفيذ كل إجراءات الوقاية الصحية من خطر فيروس كورونا المستجد.ومن المقرر أن تنطلق الحفلات فى السابعة والنصف من مساء اليوم ولمدة ١٥ يوما، ويفتتح الحفل بفقرات غنائية يقدمها فريق "لايف تيم" بفرقة أنغام الشباب، التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، والفرقة تحت إشراف الفنان ماهر عبيد مدير عام الفرقة.