قرقاش: تعليق ضم الأراضي الفلسطينية سيضع حدًا لتقويض حل الدولتين

أكد وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أنور قرقاش، أن بلاده كسرت الحاجز النفسي بقرارها توقيع معاهدة السلام، لافتا إلى أن الاتفاق مع إسرائيل هو السبيل للمضي قدما في المنطقة.ووصف قرقاش، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، الاتفاق مع إسرائيل بالاتفاق الإيجابي للغاية، مؤكدا أنه سيحقق النتائج التي نريد أن نراها، على حد تعبيره.وأوضح قرقاش أن تعليق ضم الأراضي الفلسطينية سيضع حدا لتقويض حل الدولتين، وفقا لفضائية "سكاي نيوز عربية".وتابع قرقاش أن ثمة حاجة لانفراجة استراتيجية، لكن هذا لن يحدث بين عشية وضحاها، مؤكدا أن الاتفاق مع إسرائيل سيساعد الإمارات والمنطقة وسيزيدهما نفوذا.