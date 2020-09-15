بلومبرج: «السراج» يعتزم الإعلان عن استقالته نهاية الأسبوع الجاري

كشفت وكالة بلومبرج الأمريكية، عن اعتزام رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، الإعلان عن استقالته بحلول نهاية الأسبوع الجاري.وأوضحت الوكالة أن السراج سيبقى في منصبه مؤقتًا طوال فترة المفاوضات، المقرر إجراؤها في جنيف الشهر المقبل، لتشكيل حكومة جديدة.ووفقا لما نقلته الوكالة عن مسئولين مقربين من السراج، اشترطا عدم الكشف عن هويتهما، أكدا أن السراج بإعلان استقالته سوف يخفف بعض الضغط عن نفسه، بينما يمهد الطريق لخروجه بعد محادثات جنيف.وقالت مصادر إن السراج سيطلب من الطرفين المتنافسين الاتفاق على هيكلية جديدة للمجلس الرئاسي لتوحيد الإدارات المتناحرة في البلاد، والترتيب لانتخابات جديدة، وفقا لما نقله موقع "تركيا الآن".وحسب الوكالة، فمن المتوقع أن تلقى الخطوة ترحيبا من داعمي حفتر الإقليميين، بما في ذلك مصر والإمارات العربية المتحدة، مع تسهيل المحادثات لتوحيد ليبيا التي مزقتها الصراعات، والتي تقع على قمة أكبر احتياطيات نفطية في القارة.وقال دبلوماسيون عرب وغربيون إن حفتر نفسه أفسح المجال سياسيا بشكل متزايد لعقيلة صالح، رئيس البرلمان، الذي اقترح مبادرة سياسية لتوحيد مؤسسات البلاد، ويقود الآن محادثات سياسية للمعسكر الشرقي.وقال أربعة مسئولين إن السراج ومساعديه ناقشوا خططه مع شركاء ليبيين ودوليين، وقال مسئولان إنه من المتوقع أن يدلي بإعلان استقالته بحلول نهاية الأسبوع، فيما امتنع متحدث باسم السراج عن التعليق.