مصدر أمنى: «الجزيرة» تسعى لإحداث وقيعة بين الشرطة والشعب

نشرت قناة "الجزيرة" القطرية المحرضة ضد مصر، وتتعمد بث أكاذيب عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، خبرًا كاذبًا عن وجود نوادي شرطة مخالفة ضمن خطة الجماعات الإرهابية المشبوهة للوقيعة بين الشرطة والشعب، في محاولة بائسة منها لاستغلال عمليات إزالة التعديات ووقف البناء المخالف التي تقوم بها الدولة لفرض القانون وإعادة أراضي الدولة المنهوبة.وكشف مصدر أمني لـ"الدستور" عن أن "الجزيرة" تسعى لإحداث وقيعة بين الشرطة والشعب، موضحًا أن ما بثته القناة ليس صحيحًا، لافتًا إلى أنه لا توجد نوادى شرطة مخالفة، وهناك شروط قانونية متبعة لبناء أندية وفنادق الشرطة في كل المحافظات، وأن قطاع الأندية والفنادق بوزارة الداخلية يقدم خدمات للمواطنين تسهم في تعزيز خدمة جهاز الشرطة للشعب.وأكد المصدر أن ما تبثه قناة "الجزيرة" كاذب جملة وتفصيلًا مؤكدًا أنها قناة مأجورة تدعم الإرهاب وأن الغرض من بث الخبر هو محاولة الوقيعة بين الشرطة والشعب، لافتًا إلى أن أندية الشرطة تقدم خدمات لرجال الداخلية والمدنيين أيضًا.