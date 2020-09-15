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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

5 عواصف استوائية تضرب المحيط الأطلسي

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 10:40 ص
عواصف استوائية تضرب
عواصف استوائية تضرب المحيط الأطلسي
عبير سليم
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هبت 5 عواصف استوائية في المحيط الأطلسي لأول مرة منذ ما يقرب من 50 عامًا، وسط الطقس العنيف.

ووفقًا لما نقلته شبكة "روسيا اليوم" عن "نيويورك بوست"، اليوم الثلاثاء، فقد هبت العاصفة الاستوائية "سالي" وانضم إليها "بوليت" و"رينيه" و"تيدي" و"فيكي"، في المحيط الأطلسي.

وأشارت إلى أنها المرة الأولى منذ عام 1971 التي تهب فيها خمس ظواهر طقسية هناك في الوقت نفسه، ما قد يضطر علماء الأرصاد الجوية أن يلجأون إلى الأبجدية اليونانية لاختيار المزيد من الأسماء.

ووفقا لـ "المركز الوطني للأعاصير"، فأن العاصفة "سالي" تعد الأخطر على الولايات المتحدة في الوقت الحالي، على الرغم من أن "بوليت" يمكن أن تسبب تضخما "يهدد الحياة" لجزر الباهاما وجنوب الولايات المتحدة.

ودرس علماء الأرصاد الجوية بالفعل 20 اسما من بين 21 اسما محتملًا في قائمة العواصف الاستوائية - وبعد تطبيق اسم آخر، سيحين وقت الأبجدية اليونانية.

يذكر أن آخر مرة استُخدمت فيها الأبجدية اليونانية للعواصف الاستوائية، كانت في عام 2005، عندما وقعت 27 دوامة خطيرة.

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