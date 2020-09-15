محمد العدل ونجوم الزمالك في زيارة دعم لمؤمن زكريا

حرص المخرج محمد جمال العدل على التواجد مع وفد من لاعبي النادي الزمالك في زيارة للنجم مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي لكرة القدم في منزله.وتواجد "العدل" مع النجم محمود عبد الرازق شيكابالا، ومحمد عبد الشافي ومحمود جنش حارس مرمى الفريق بمنزل مؤمن لزيارته للاطمئنان عليه ودعمه في محنته الأخيرة بعد إصابته بمرض ضمور في الأعصاب الذي أبعده عن كرة القدم.يأتي ذلك، في ظل الزيارات المتتابعة التي يقوم بها لاعبو وجمهور الأهلي والزمالك والأندية المصرية للاعب لمساعدته على تخطي محنته في أقرب فرصة والعودة لجمهوره سالما.واستضاف الأهلي الأسبوع الماضي اللاعب داخل ملعب التدريب للمرة الأولى منذ فترة وتضامن اللاعبون معه بعمل حركته الشهيرة مع إحرازهم للأهداف وكان من هؤلاء النجوم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.