شعراوي: إقبال كبير على التصالح بمخالفات البناء لاستغلال «الفرصة الذهبية»

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن المحافظات شهدت خلال اليومين الماضيين إقبالأ كبيرًا من المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، بعد التيسيرات التي أعلنتها الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية ومن بينها أن تكون قيمة التصالح لكل الريف 50 جنيها للمتر، مع استكمال الأوراق المطلوبة خلال شهرين، فضلا عن مبادرة لخصم 25% من قيمة مقابل التصالح في حالة السداد الفوري، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالتخفيف على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي في عملية التقييم لأسعار التصالح.وأضاف شعراوي، في بيان، أن كل المحافظات أعلنت على تخفيضات في قيم التصالح بنسب وصلت في بعض الأماكن إلى 70%، للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات التصالح والاستفادة من الفرصة الذهبية التي تقدمها الدولة لهم لتقنين أوضاع تلك المخالفات وعدم التعرض لخطورة الإزالة أو الهدم.وتابع وزير التنمية المحلية، أن هناك حوالي 320 مركزًا تكنولوجيًا تم تخصيصها بالمحافظات لتلقي طلبات التصالح بكل مدينة وحي، إلى جانب الوحدات المحلية، مشيرًا إلى قيام المحافظين والقيادات المحلية بالمحافظات بالمرور الدورى على مدار اليوم لمتابعة ملف التصالح وسير العمل بكافة الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية والمدن والأحياء لسرعة حل وتذليل أي مشكلات تواجه المواطنين على الفور.وأكد شعراوي حرص المحافظات على تقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء ومساعدتهم في سرعة إنهاء الإجراءات مع زيادة منافذ تلقي الطلبات وأعداد العاملين في المنظومة وقبول طلبات التصالح من المواطنين أيا كانت المستندات المقدمة وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات وإعطاء مقدم الطلب نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات الخاصة بالمخالفة.