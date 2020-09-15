«تيك توك» تقدم مقترحًا لأمريكا لمعالجة مخاوفها الأمنية

أعلنت شركة (تيك توك) لمشاركة مقاطع الفيديو التابعة لمجموعة (بايت دانس) الصينية، أنها قدمت مقترحا إلى الإدارة الأمريكية لمعالجة "المخاوف الأمنية".وذكرت الشركة، التي تتخذ من لوس أنجلوس مقرا لها، في بيان مقتضب اليوم الثلاثاء، "يمكننا أن نؤكد أننا قدمنا مقترحا إلى وزارة الخزانة (الأمريكية)، نعتقد أنه سيعالج المخاوف الأمنية للإدارة"، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستساعد على مواصلة عمليات الشركة في المستقبل.وأوضح البيان أن "هذا المقترح سيمكننا من مواصلة دعم مجتمعنا المؤلف من 100 مليون شخص في الولايات المتحدة ممن يحبون (تيك توك -TikTok) للاتصال والترفيه، ومئات الآلاف من أصحاب الأعمال الصغيرة والمبدعين الذين يعتمدون على التطبيق لتنمية سبل عيشهم وبناء أعمال ذات معنى".ولم يتم الكشف عن تفاصيل المقترح حتى الآن.