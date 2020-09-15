رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 الموافق 27 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1517 إصابة و36 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة فى المغرب

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 04:36 ص
كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
وكالات
طباعة
أعلنت وزارة الصحة المغربية، عن تسجيل 1517 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 88203.

وأشارت الوزارة في موجزها اليومي الخاص بفيروس كورونا، إلى أن عدد الحالات المستبعدة بلغ 2163560 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بتسجيل 36 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1614 حالة.

وتم التأكد من 1442 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 68970.

وتشير هذه الأرقام إلى ارتفاع في عدد الإصابات والوفيات بسبب الفيروس.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علماء: لن تصاب بفيروس كورونا فى هذه الأماكن

«القومي للطفولة» يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته لترهيب ابنتهما

«خالدة» للبترول تعلن عن وظائف شاغرة

تنسيق الشهادات المعادلة 2020

الصور

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

الأكثر قراءة

«النيابة» و«الداخلية» تفضحان «زيف أبواق الإرهابية» في 6 شائعات

«الأرصاد» تعلن موعد انكسار الحرارة المرتفعة

ضبط سيارة محملة بـ150 كيلو من خام الذهب فى أسوان

موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2020 لطلاب الثانوية العامة

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

البطلتان الحقيقيتان لفيلم «أبي فوق الشجرة».. من سبق نادية لطفي وميرفت أمين؟

«الهاربة من المعبد».. سر لقب الفنانة سوسن بدر

«مش خايف منك».. اعترافات الفاجومي عن علاقته بالرئيس عبدالناصر

«النقاد فى مصر قليلون وهذا منافسى الوحيد».. اعترافات عادل إمام

نجم الساعة

«اللعبة القذرة».. أحمد حسن وزينب يتاجران بابنتيهما لجمع الأموال

منوعات

علماء: لن تصاب بفيروس كورونا فى هذه الأماكن

خدمات منصة وزارة التعليم العالى 2020

تردد قناة مصر التعليمية للمرحلة الإعدادية ومواعيد البرامج

كيفية التسجيل على موقع حجز الكشف الطبي لسيارات المعاقين منصة الكهرباء الموحدة

مقالات الرأي
ماجد حبته
شيكولاتة البنك المركزى التركى!
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: سيدة المطار.. وسيدة القطار !!
د. منى حلمى
الرجل الحر لن يقبل بديلًا عن المرأة الحرة
عمرو خالد
الكون خير شاهد على عظمة الخالق
المزيد

الثقافة

تكريم أشرف عبدالباقى وإياد نصار فى سينما مصر (صور)

الليلة.. «الديكاميرون» ضمن سلسلة قراءة فى كتاب مترجم أونلاين

قريبًا.. دار «العربى» تنشر كتابين عن نووى إيران والعرب

الليلة.. «أيامنا الحلوة» تحيى أمسية فنية بمسرح النافورة