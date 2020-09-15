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الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 الموافق 27 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى
الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 12:06 ص
مباراة الأهلى والاتحاد
تصوير: أحمد حسن
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