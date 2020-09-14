«النيابة» و«الداخلية» تفضحان «زيف أبواق الإرهابية» في 6 شائعات

تواجه وزارة الداخلية وتحديدًا قطاع السجون حربًا شرسة من جانب الأبواق الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية المأجورة على الدولة لمحاولة زعزعة الاستقرار خاصة في أزمة كورونا الأخيرة.

ورغم كل الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حفاظًا على أرواح السجناء وما قامت به وزارة الداخلية من تطوير لمنظومة الرعاية الطبية للسجناء حفاظًا على حقوقهم التي لا تقبل وزارة الداخلية المساس بها، إلا أن قنوات «كلاب أهل الشر» داعمي الإرهاب لا يريدون لمصر خيرًا.







