عليا «المصريين الأحرار» تجمع على المشاركة في القائمة الوطنية

اجمعت الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار في اجتماعها الطارئ الذي انعقد مساء اليوم، على المشاركة في الاستحقاق النيابي بدفع عدد من كوادر الحزب بالانتخابات البرلمانية القادمة في عدد من الدوائر الفردية.كما أقرت الهيئة العليا للحزب مشاركتها في القائمة الوطنية ليكون الحزب ضمن قائمة الأحزاب المصرية المشاركة في القائمة الوطنية، تقديرا لجهود الأحزاب والقوى السياسية في إرساء دعائم الديمقراطية.جاء ذلك بعد إعلان نتيجة الاقتراع السري المباشر والتي أقرت بإجماع الآراء على ذلك.وحث أعضاء الهيئة العليا للحزب جموع المصريين على ممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم ويعبر عن طموحات الدولة المصرية بعد ثورة ٣٠ يونيو.