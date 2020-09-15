سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 15-9-2020

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 15-9-2020

البنك المركزى المصري

4.18 جنيه للشراء.

4.21 جنيه للبيع.





البنك الأهلي المصري

4.10 جنيه للشراء.

4.21 جنيه للبيع.



بنك مصر

4.10 جنيه للشراء.

4.21 جنيه للبيع.



بنك الإسكندرية

4.10 جنيه للشراء.

4.22 جنيه للبيع.



البنك التجارى الدولى cib

4.09 جنيه للشراء.

4.21 جنيه للبيع.



البنك العربي الأفريقي الدولي

4.08 جنيه للشراء.

و4.23 جنيه للبيع.



مصرف أبوظبي الإسلامي

4.11 جنيه للشراء.

4.21 جنيه للبيع.



بنك البركة

4.12 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.



بنك مصر إيران التنمية

4.05 جنيه للشراء.

4.21 جنيه للبيع.



بنك المصرف المتحد

4.05 جنيه للشراء.

و4.21 جنيه للبيع.



بنك عوده

4.11 جنيه للشراء.

و4.21 جنيه للبيع.



بنك التعمير والإسكان



4.08 جنيه للشراء.

و4.22 جنيه للبيع.



البنك المصري الخليجي



4.13 جنيه للشراء.

4.21 جنيه للبيع.



ويأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي، ويصدر الريال عن مؤسسة النقد العربي السعودي.



جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية، تتخذ الريال عملة رسمية لها ويتكون من 100 هللة، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة.

