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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

تردد قناة مصر التعليمية للمرحلة الإعدادية ومواعيد البرامج

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 10:07 م
قناة مصر التعليمية
قناة مصر التعليمية للمرحلة الإعدادية
منة سالم
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قامت وزارة التربية والتعليم بتخصيص قناة تعليمية لجميع المراحل الدراسية، تختص ببث العديد من الدروس في مختلف المواد التعليمية التي يحتاجها الطالب.

ويهتم طلاب هذا العام بالأخص، بالبحث عن تردد قناة مصر التعليمية نظرًا للظروف الطارئة التي يمر بها العالم وما سببه انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد- 19" من موقت ودمار وحالات ذعر بين البشر.

وتنتمي قناة مصر التعليمية إلى مجموعة قنوات النيل المتخصصة وتبث القناة دروس خاصة بجميع المراحل الدراسية بداية من المرحلة الابتدائية والإعدادية إلى المرحلة الثانوية لهذا العام 2020.

ويقدم لكم موقع "الدستور" في تقريره اليوم كافة التفاصيل الخاصة بتردد قناة مصر التعليمية 2020.

تردد قناة مصر التعليمية للمرحلة الإعدادية ومواعيد البرامج 


قمر (نايل سات) على تردد 12379 أفقي، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ ¾، كواحدة من قنوات النيل المتخصصة.

ويستطيع الطلاب وأولياء الأمور، استقبال ترددات بث القناة التعليمية عبر القمر الصناعى نايل سات، وذلك بعد القيام بإدخال الترددات لعرض المواد العلمية في المرحلة الإعدادية، سواء كان ذلك عربي أولغات.

مواعيد برامج المرحلة الإعدادية على قناة مصر التعليمية


يوم السبت في الخامسة عصرًا برامج الرياضيات.
يوم الأحد في الساعة الخماسية مساء دروس العلوم للمرحلة الإعدادية.
يوم الإثنين في تمام الساعة الخامسة مساء برامج اللغة الانجليزية.
يوم الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة برامج اللغة العربية.
يوم الأربعاء في تمام الخامسة مساء برنامج العلوم واللغات، الإعادة في تمام الساعة الخامسة والنصف صباحًا.
يوم الخميس العصر برنامج الدراسات.
يوم الجمعة في الخامسة عصرًا برنامج الرياضات واللغات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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