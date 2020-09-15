4 معلومات عن بوابة خدمات المحليات الإلكترونية

معلومات عن بوابة خدمات المحليات الإلكترونية

1 - تقدم بوابة الخدمات المحلية الإلكترونية نحو 43 خدمة، لكن الخدمات الموجودة حاليا تم إطلاقها كمرحلة أولى وسيتم إطلاق أنواع جديدة من الخدمات لاحقا.



2 - توفر الوقت حيث يمكن الاستعلام عن الخدمات من خلال شاشة دليل الخدمات والتي من خلالها يتم اختيار المحافظة ثم المدينة ثم الطلب المراد الاستعلام عنه، ويتم عرض المستندات المطلوبة والرسوم والإجراءات الخاصة بالطلب.



3 - من خلال خدمات المحليات الإلكترونية يمكن معرفة المخالفات، ويمكن عمل طلب تصالح عن المخالفة من خلال شاشة مخالفاتي وشاشة تسجيل طلب جديد.



4- تمكن بوابة خدمات المحليات الإلكترونية من كيفية معرفة الرخص من خلال شاشة تراخيصي السابقة.



محافظة المنيا من أوائل المحافظات فى تفعيل بوابة خدمات المحليات إلكترونيًا يشار إلى أن محافظة المنيا، تعد من أوائل المحافظات في تفعيل بوابة خدمات المحليات إلكترونيًا، وصرح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بأن البوابة يجرى ربطها بالمراكز التكنولوجية التسعة، ضمن خطة متكاملة لتطوير الإدارة المحلية.

