4 معلومات عن بوابة خدمات المحليات الإلكترونية
الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 07:32 ص
منة سالمطباعة
ننشر لكم اليوم الثلاثاء 15-9-2020، معلومات عن بوابة خدمات المحليات الإلكترونية، وذلك بعد توقيع 3 بروتوكولات بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط حول إدارة ومتابعة ميكنة وتطوير الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين، والتحصيل الإلكتروني لمستحقات المحافظات عن مقابل الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقديم وتوصيل مخرجات خدمات المحليات من خلال مكاتب الهيئة القومية للبريد، وتدريب 755 موظفًا من 27 محافظة على خدمات البوابة الإلكترونية.
وبالتزامن مع بداية الإطلاق التجريبي لبوابة الخدمات المحلية التي دشنتها وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لتقديم الخدمات للمواطنين إلكترونيا، يستعرض «الدستور» أهم المعلومات عن بوابة خدمات المحليات الإلكترونية في السطور التالية:
1 - تقدم بوابة الخدمات المحلية الإلكترونية نحو 43 خدمة، لكن الخدمات الموجودة حاليا تم إطلاقها كمرحلة أولى وسيتم إطلاق أنواع جديدة من الخدمات لاحقا.
2 - توفر الوقت حيث يمكن الاستعلام عن الخدمات من خلال شاشة دليل الخدمات والتي من خلالها يتم اختيار المحافظة ثم المدينة ثم الطلب المراد الاستعلام عنه، ويتم عرض المستندات المطلوبة والرسوم والإجراءات الخاصة بالطلب.
3 - من خلال خدمات المحليات الإلكترونية يمكن معرفة المخالفات، ويمكن عمل طلب تصالح عن المخالفة من خلال شاشة مخالفاتي وشاشة تسجيل طلب جديد.
4- تمكن بوابة خدمات المحليات الإلكترونية من كيفية معرفة الرخص من خلال شاشة تراخيصي السابقة.
وبالتزامن مع بداية الإطلاق التجريبي لبوابة الخدمات المحلية التي دشنتها وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لتقديم الخدمات للمواطنين إلكترونيا، يستعرض «الدستور» أهم المعلومات عن بوابة خدمات المحليات الإلكترونية في السطور التالية:
معلومات عن بوابة خدمات المحليات الإلكترونية
1 - تقدم بوابة الخدمات المحلية الإلكترونية نحو 43 خدمة، لكن الخدمات الموجودة حاليا تم إطلاقها كمرحلة أولى وسيتم إطلاق أنواع جديدة من الخدمات لاحقا.
2 - توفر الوقت حيث يمكن الاستعلام عن الخدمات من خلال شاشة دليل الخدمات والتي من خلالها يتم اختيار المحافظة ثم المدينة ثم الطلب المراد الاستعلام عنه، ويتم عرض المستندات المطلوبة والرسوم والإجراءات الخاصة بالطلب.
3 - من خلال خدمات المحليات الإلكترونية يمكن معرفة المخالفات، ويمكن عمل طلب تصالح عن المخالفة من خلال شاشة مخالفاتي وشاشة تسجيل طلب جديد.
4- تمكن بوابة خدمات المحليات الإلكترونية من كيفية معرفة الرخص من خلال شاشة تراخيصي السابقة.