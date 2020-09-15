رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 الموافق 27 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

4 معلومات عن بوابة خدمات المحليات الإلكترونية

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 07:32 ص
خدمات المحليات الإلكترونية
خدمات المحليات الإلكترونية
منة سالم
طباعة
ننشر لكم اليوم الثلاثاء 15-9-2020، معلومات عن بوابة خدمات المحليات الإلكترونية، وذلك بعد توقيع 3 بروتوكولات بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط حول إدارة ومتابعة ميكنة وتطوير الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين، والتحصيل الإلكتروني لمستحقات المحافظات عن مقابل الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقديم وتوصيل مخرجات خدمات المحليات من خلال مكاتب الهيئة القومية للبريد، وتدريب 755 موظفًا من 27 محافظة على خدمات البوابة الإلكترونية.

وبالتزامن مع بداية الإطلاق التجريبي لبوابة الخدمات المحلية التي دشنتها وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لتقديم الخدمات للمواطنين إلكترونيا، يستعرض «الدستور» أهم المعلومات عن بوابة خدمات المحليات الإلكترونية في السطور التالية: 

معلومات عن بوابة خدمات المحليات الإلكترونية 


1 - تقدم بوابة الخدمات المحلية الإلكترونية نحو 43 خدمة، لكن الخدمات الموجودة حاليا تم إطلاقها كمرحلة أولى وسيتم إطلاق أنواع جديدة من الخدمات لاحقا.

2 - توفر الوقت حيث يمكن الاستعلام عن الخدمات من خلال شاشة دليل الخدمات والتي من خلالها يتم اختيار المحافظة ثم المدينة ثم الطلب المراد الاستعلام عنه، ويتم عرض المستندات المطلوبة والرسوم والإجراءات الخاصة بالطلب.

3 - من خلال خدمات المحليات الإلكترونية يمكن معرفة المخالفات، ويمكن عمل طلب تصالح عن المخالفة من خلال شاشة مخالفاتي وشاشة تسجيل طلب جديد.

4- تمكن بوابة خدمات المحليات الإلكترونية من كيفية معرفة الرخص من خلال شاشة تراخيصي السابقة.

محافظة المنيا من أوائل المحافظات فى تفعيل بوابة خدمات المحليات إلكترونيًا

يشار إلى أن محافظة المنيا، تعد من أوائل المحافظات في تفعيل بوابة خدمات المحليات إلكترونيًا، وصرح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بأن البوابة يجرى ربطها بالمراكز التكنولوجية التسعة، ضمن خطة متكاملة لتطوير الإدارة المحلية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة ثنائي الأهلي بفيروس كورونا

موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2020 لطلاب الثانوية العامة

ضبط سيارة محملة بـ150 كيلو من خام الذهب فى أسوان

الأرصاد: طقس الثلاثاء مائل للحرارة.. والقاهرة 34 درجة

الصور

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تعلن موعد انكسار الحرارة المرتفعة

«النيابة» و«الداخلية» تفضحان «زيف أبواق الإرهابية» في 6 شائعات

ضبط سيارة محملة بـ150 كيلو من خام الذهب فى أسوان

موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2020 لطلاب الثانوية العامة

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية حب شادية وفريد الأطرش انتهت بزواجها من غيره ثأرًا لسفره فرنسا

البطلتان الحقيقيتان لفيلم «أبي فوق الشجرة».. من سبق نادية لطفي وميرفت أمين؟

«الهاربة من المعبد».. سر لقب الفنانة سوسن بدر

«مش خايف منك».. اعترافات الفاجومي عن علاقته بالرئيس عبدالناصر

نجم الساعة

«اللعبة القذرة».. أحمد حسن وزينب يتاجران بابنتيهما لجمع الأموال

منوعات

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 15-9-2020

الدورى الإنجليزى يعلن 4 إصابات جديدة بكورونا

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 14-9-2020

الإعصار سالى يشتدّ مع اقترابه من السواحل الأمريكية

مقالات الرأي
ماجد حبته
شيكولاتة البنك المركزى التركى!
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: سيدة المطار.. وسيدة القطار !!
د. منى حلمى
الرجل الحر لن يقبل بديلًا عن المرأة الحرة
عمرو خالد
الكون خير شاهد على عظمة الخالق
المزيد

الثقافة

الباحثة مروة شريف بضيافة برنامج «اقرأ معانا» أونلاين.. الليلة

ريهام نسيم تحيى حفلًا غنائيًا بساقية الصاوى.. الليلة

الليلة.. افتتاح النسخة الخامسة من «كنوز متاحفنا»

«أنغام الشباب» تستأنف فعاليات «عودة الروح» بالهناجر.. الليلة