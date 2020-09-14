برلين تتوقع اتفاقًا أوروبيًا على عقوبات ضد بيلاروسيا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية ماريا أديبار، اليوم الاثنين، أن الحكومة تتوقع أن يتم الاتفاق على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد بيلاروسيا الأسبوع المقبل.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، خلال مؤتمر صحفي: "نعمل بجد في الاتحاد الأوروبي للاتفاق على حزمة من العقوبات الموجهة ضد المسئولين عن تزوير الانتخابات في بيلاروسيا، وسيجتمع وزراء الخارجية، الاثنين المقبل، في بروكسل لمناقشة هذه القضية"، مضيفة أنه من السابق القول إن العقوبات سيتم اعتمادها في ذلك الاجتماع.وحول ما إذا كانت العقوبات ستشمل الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أوضحت أن هذا لا يزال موضوعا للمفاوضات، وقالت "أديبار": "ما إذا كان سيتم زيادة الضغط على قيادة بيلاروسيا وعلى لوكاشينكو شخصيا وكيفية القيام بذلك، سنناقش هذا الأمر الاثنين في اجتماع لوزراء الخارجية.. برلين ترى حاجة في هذا، وتريد تنفيذ العقوبات على بيلاروسيا على وجه السرعة".وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، في وقت سابق، أنه لا يعتبر الانتخابات الرئاسية التي جرت في بيلاروسيا في 9 أغسطس عادلة ونزيهة، ورفض الاعتراف بنتائجها.ووافق قادة دول الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات فردية على بيلاروسيا لاستخدامها العنف ضد المتظاهرين، الذين خرجوا إلى شوارع المدن في احتجاجات على ما اعتبروه تزويرا لنتائج الانتخابات.