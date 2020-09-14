رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 14 سبتمبر 2020 الموافق 26 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

برلين تتوقع اتفاقًا أوروبيًا على عقوبات ضد بيلاروسيا

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 03:08 م
ماريا أديبار
ماريا أديبار
وكالات
طباعة
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية ماريا أديبار، اليوم الاثنين، أن الحكومة تتوقع أن يتم الاتفاق على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد بيلاروسيا الأسبوع المقبل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، خلال مؤتمر صحفي: "نعمل بجد في الاتحاد الأوروبي للاتفاق على حزمة من العقوبات الموجهة ضد المسئولين عن تزوير الانتخابات في بيلاروسيا، وسيجتمع وزراء الخارجية، الاثنين المقبل، في بروكسل لمناقشة هذه القضية"، مضيفة أنه من السابق القول إن العقوبات سيتم اعتمادها في ذلك الاجتماع.

وحول ما إذا كانت العقوبات ستشمل الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أوضحت أن هذا لا يزال موضوعا للمفاوضات، وقالت "أديبار": "ما إذا كان سيتم زيادة الضغط على قيادة بيلاروسيا وعلى لوكاشينكو شخصيا وكيفية القيام بذلك، سنناقش هذا الأمر الاثنين في اجتماع لوزراء الخارجية.. برلين ترى حاجة في هذا، وتريد تنفيذ العقوبات على بيلاروسيا على وجه السرعة".

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، في وقت سابق، أنه لا يعتبر الانتخابات الرئاسية التي جرت في بيلاروسيا في 9 أغسطس عادلة ونزيهة، ورفض الاعتراف بنتائجها.

ووافق قادة دول الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات فردية على بيلاروسيا لاستخدامها العنف ضد المتظاهرين، الذين خرجوا إلى شوارع المدن في احتجاجات على ما اعتبروه تزويرا لنتائج الانتخابات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر تواصل إرسال أطنان من المساعدات الغذائية للمتضررين من السيول بالسودان

أحمد حسن وزينب.. أزمات لا تنتهى

برلماني: دعوات 20 سبتمبر «هزلية» تستهدف إحداث اضطرابات في مصر

سيارة «فيرنا».. تفاصيل اتهام مسئولين بـ«الطرق والكبارى» بتلقى رشوة

الصور

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

image description

تكريم المجلس القومي للمرأة لـ سيدة القطار

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

image description

«الدستور» داخل مبنى الشهيد أحمد منسي بجمعية رسالة

image description

صور مباراة الأهلي والإسماعيلي

الأكثر قراءة

ضبط سيارة محملة بـ150 كيلو من خام الذهب فى أسوان

«القومي للطفولة» يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته لترهيب ابنتهما

بأسورة مراقبة.. السجل الجنائي للهارب محمد علي بعد تحديد إقامته

«قومي المرأة» يكرّم «سيدة القطار».. ويجهز حديقة «صفية» في مدرستها

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

«النقاد فى مصر قليلون وهذا منافسى الوحيد».. اعترافات عادل إمام

«كان يتيمًا وبيصعب علىّ».. كواليس علاقة تحية كاريوكا بـ«حليم»

محمد صبحى عن سر اعتزاله السينما: بحثت عن الاحترام فلم أجده

حكاية حاتم ذو الفقار القصيرة مع الفن.. دخل السجن 3 مرات ومات وحيدًا

نجم الساعة

مى سليم: لا أوافق على الظهور لمجرد إثبات الحضور

منوعات

كشف أول أعراض سرطان الدم

العلماء يعرضون كيف يتكاثر فيروس كورونا

رابط مبادرة ميغلاش عليك.. تعرف على جميع الخدمات المقدمة

لدعم العظام والأسنان.. 3 أطعمة تزيد مستوى فيتامين «د» في الجسم

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: سيدة المطار.. وسيدة القطار !!
د. منى حلمى
الرجل الحر لن يقبل بديلًا عن المرأة الحرة
عمرو خالد
الكون خير شاهد على عظمة الخالق
ماجد حبته
ما لـ«الأتراك» فى مالى!
المزيد

الثقافة

«بعد توقيع العقد».. نورا ناجي: «الكاتبات والوحدة» مقالات ذاتية

معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ39 من 4 إلى 14 نوفمبر

تعرف على 5 عروض مسرحية طلبها الجمهور على مسارح الدولة

منير عتيبة: كورونا سيعيد للأدب موضوعات الأوبئة والمؤامرة وفناء العالم