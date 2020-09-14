باحث سياسي يكشف سر انتشار كتائب الإخوان الإرهابية

قال هيثم الشرابي، الباحث الحقوقي، الخبير في الشؤون السياسية، إن انتشار الكتائب الإلكترونية الإخوانية جاء بعد الجهود التي تبذلها مصر في محاربة الإرهاب ومحاصرة تنظيماته في سيناء وفي الغرب على الحدود الغربية وفي الداخل حيث تعمل الدولة المصرية بكل طاقتها.أضاف هيثم، لـ«الدستور»: «في الآونة الأخيرة تم تحجيم تحركات الإخوان داخل مصر، ما جعل عناصر التنظيم تلجأ للفضاء الإلكتروني عن طريق الصفحات والمواقع الإخبارية التي يستغلونها لترويج الشائعات والبيانات المفبركة والأكاذيب».وواصل: «يتم الاعتماد على عدد كبير من الكتائب الإلكترونية التي تستخدم حسابات وهمية على وسائل التواصل وتقوم بتكثيف النشر في موضوع ما، ما يعطي انطباعا بوجود أزمة كبيرة وهم يختفون وراء ستار من الصفحات التي تعتمد التنوع الفئوي مثل صفحات الرياضة وكرة القدم او صفحات الكوميكس وصفحات الرومانسية أو حتى الصفحات الدينية بأسماء بعض المحسوبين عليهم مثل المعصراوي وعمر عبدالكافي ومعز مسعود والغزالي وغيرهم".واختتم الباحث الحقوقي حديثه بأن الجماعة تستهدف فئة الشباب التي تعتمد على وسائل التواصل كمصدر للمعلومة، مطالبًا بالتصدي لها وتفنيد شائعاتها وعدم التعامل مع هذه الصفحات حتى لا يقع شبابنا فريسة لأكاذيبها.