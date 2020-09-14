ترامب يربط زيادة معدلات الانتحار والعنف بقيود كورونا

ربط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زيادة معدل الانتحار والعنف المنزلي وتعاطي المخدرات، باستمرار القيود الصحية المفروضة على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد في عدد من الولايات.وقال الرئيس الأمريكي مخاطبا أنصاره في هندرسون بولاية نيفادا يوم أمس، إن "إغلاق البلاد، يدمر حياة وأحلام عشرات الملايين من الأمريكيين".ووعد "ترامب" بأنه على عكس منافسه الديمقراطي جوزيف بايدن، لن يعيد فرض قيود صحية صارمة في البلاد، مضيفا أن الديمقراطيين، يمسكون الآن بالسلطة في جميع الولايات التي تحافظ على القيود الصحية.وتابع: "انظروا إلى ولاية كارولينا الشمالية، وبنسلفانيا، وفي جميع الولايات التي تستمر فيها القيود، فإن الأمور لا تسير على ما يرام وفي كل هذه الولايات الحكام من الديمقراطيين، أنظروا إلى معدل الانتحار، والعنف المنزلي، والمخدرات، وكل هذه المشاكل لا يمكننا أن نسمح بحدوث ذلك، يجب فتح البلاد هذه كلها سياسة بحتة".وجرت الفعالية أرض مصنع، وشوهد في الفيديو الذي بثته قنوات التلفزيون الأمريكية، أن العديد من المشاركين لم يرتدوا كمامات طبية، كما تقتضي المعايير الصحية، كما لم يلتزموا بالمسافة الاجتماعية.