رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 14 سبتمبر 2020 الموافق 26 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يربط زيادة معدلات الانتحار والعنف بقيود كورونا

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 11:41 ص
ترامب
ترامب
وكالات
طباعة
ربط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زيادة معدل الانتحار والعنف المنزلي وتعاطي المخدرات، باستمرار القيود الصحية المفروضة على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد في عدد من الولايات.

وقال الرئيس الأمريكي مخاطبا أنصاره في هندرسون بولاية نيفادا يوم أمس، إن "إغلاق البلاد، يدمر حياة وأحلام عشرات الملايين من الأمريكيين".

ووعد "ترامب" بأنه على عكس منافسه الديمقراطي جوزيف بايدن، لن يعيد فرض قيود صحية صارمة في البلاد، مضيفا أن الديمقراطيين، يمسكون الآن بالسلطة في جميع الولايات التي تحافظ على القيود الصحية.

وتابع: "انظروا إلى ولاية كارولينا الشمالية، وبنسلفانيا، وفي جميع الولايات التي تستمر فيها القيود، فإن الأمور لا تسير على ما يرام وفي كل هذه الولايات الحكام من الديمقراطيين، أنظروا إلى معدل الانتحار، والعنف المنزلي، والمخدرات، وكل هذه المشاكل لا يمكننا أن نسمح بحدوث ذلك، يجب فتح البلاد هذه كلها سياسة بحتة".

وجرت الفعالية أرض مصنع، وشوهد في الفيديو الذي بثته قنوات التلفزيون الأمريكية، أن العديد من المشاركين لم يرتدوا كمامات طبية، كما تقتضي المعايير الصحية، كما لم يلتزموا بالمسافة الاجتماعية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مليارا دولار استثمارات كوريا الجنوبية مع مصر

بعد التسريبات الأخيرة.. رعب يسيطر على مذيعي قنوات الإخوان في تركيا

وزير الاتصالات يكشف عن تفاصيل أضخم مشروع قومي لحماية أراضي الدولة

«النقاد فى مصر قليلون وهذا منافسى الوحيد».. اعترافات عادل إمام

الصور

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

image description

«الدستور» داخل مبنى الشهيد أحمد منسي بجمعية رسالة

image description

صور مباراة الأهلي والإسماعيلي

image description

مباراة الأهلي والإسماعيلي.. كهربا يلعب بقميص رمضان صبحي

image description

خالد سليم يشوق جمهوره لدوره فى «جمال الحريم»

الأكثر قراءة

«قومي المرأة» يكرّم «سيدة القطار».. ويجهز حديقة «صفية» في مدرستها

أبوالغيط: الإجماع العربي على القضية الفلسطينية لن يتأثر بالتطورات الأخيرة

بأسورة مراقبة.. السجل الجنائي للهارب محمد علي بعد تحديد إقامته

حريق بقطار «القاهرة الإسكندرية» فى القليوبية

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

«النقاد فى مصر قليلون وهذا منافسى الوحيد».. اعترافات عادل إمام

«كان يتيمًا وبيصعب علىّ».. كواليس علاقة تحية كاريوكا بـ«حليم»

محمد صبحى عن سر اعتزاله السينما: بحثت عن الاحترام فلم أجده

حكاية حاتم ذو الفقار القصيرة مع الفن.. دخل السجن 3 مرات ومات وحيدًا

نجم الساعة

مى سليم: لا أوافق على الظهور لمجرد إثبات الحضور

منوعات

خطوات التصالح في مخالفات البناء

اكتشاف حفريات حيوانية عمرها 25 مليون سنة شمال غربي الصين

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الإثنين 14-9-2020

إغلاق 4 منشآت لمخالفتها تدابير فيروس كورونا بدبى

مقالات الرأي
د. منى حلمى
الرجل الحر لن يقبل بديلًا عن المرأة الحرة
عمرو خالد
الكون خير شاهد على عظمة الخالق
ماجد حبته
ما لـ«الأتراك» فى مالى!
د.أحمد الخميسى
الأم المصرية.. بطولة وجمال
المزيد

الثقافة

الليلة.. «يوم أن قتلوا الغناء» على مسرح الطليعة

وزيرة الثقافة: لأول مرة تأسيس وحدة مركزية لصون التراث غير المادي

إيناس عبدالدايم تطلق سلسلة ندوات بعنوان «علاقات ثقافية»

سميرة أحمد في ضيافة قصر السينما (صور)