ضبط 5 قضايا أموال عامة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون.وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 5 قضايا نصب واحتيال على المواطنين، تزوير أوراق، انتحال صفة، اتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى، كسب غير مشروع مُتهم فيها 7 أشخاص ضبط فيها 14 ألف دولار أمريكى- 46،200 ألف جنيه وضُبط فيها مستنديًا 165،952 ألف دولار أمريكى.