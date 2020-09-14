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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

خطوات التصالح في مخالفات البناء

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 11:48 ص
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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يستمر البحث بشكل متواصل عن خطوات التصالح في مخالفات البناء، وذلك بعد تنفيذ قانون التصالح لمعالجة مشاكل البناء المخالف على الأراضي الزراعية دون تصريح.

خطوات التصالح في مخالفات البناء

ويمكن للمواطنين الراغبين في التصالح على المخالفات الخاصة اتباع خطوات التصالح في مخالفات البناء:

1 - الدخول على بوابة خدمات المحليات، من خلال الرابط التالي https:lgs.gov.eg#home.

2 - عقب الدخول على البوابة يتحتم على المواطن إنشاء حساب باسمه عليها من خلال إدخال الرقم القومي من خلال الضغط على علامة مستخدم جديد، أعلى يسار الشاشة، وإدخال البيانات المطلوبة.

3 - الدخول على الصفحة الرئيسية للبوابة، واختيار ملف خدمات البناء.

4 - أسفل يمين الشاشة يتم اختيار ملف التصالح في مخالفات البناء، وبالضغط عليه سيتم تحويلك إلى صفحة طلب التصالح عن مخالفات البناء.

5 - عقب ذلك يتم اختيار المحافظة والمدينة، ويتم تحميل الملفات والمستندات المطلوبة للتصالح، والضغط على تسجيل.

6 - سيتم تحويلك للدخول على صفحات أخرى عقب التسجيل تقودك في النهاية إلى استكمال باقي الإجراءات والشروط لإتمام عملية التصالح في المخالفة.

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يشار إلى أن قانون التصالح يعالج مشكلات كثيرة بالنسبة لكيفية التعامل مع حالات البناء المخالفة التي وقعت منذ يناير 2011، وتم حصرها من قبل الجهاز الإداري للدولة، وبالتالي كنا في حاجة لمعالجة تشريعية لهذه المشكلات، فهناك مبانٍ كثيرة ظهرت في هذه الفترة الأخيرة مخالفة للقانون، ومن الممكن أن تكون غير سليمة من الناحية الإنشائية، وتشهد المراكز التكنولوجية بمختلف الأحياء والمراكز والمدن بجميع المحافظات زحاما كبيرا وتكدسا من جانب المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء الخاصة بهم قبل نهاية المهلة المحددة من الحكومة.

يذكر أن المهلة تنتهي لدفع رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء يوم 15 سبتمبر الجاري، كما تنتهي المهلة المحددة للتقدم بطلبات التصالح على المخالفات يوم 30 سبتمبر، مع تأكيد رئيس الوزراء على عدم مدها مرة أخرى.

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