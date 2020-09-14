خطوات التصالح في مخالفات البناء





يشار إلى أن قانون التصالح يعالج مشكلات كثيرة بالنسبة لكيفية التعامل مع حالات البناء المخالفة التي وقعت منذ يناير 2011، وتم حصرها من قبل الجهاز الإداري للدولة، وبالتالي كنا في حاجة لمعالجة تشريعية لهذه المشكلات، فهناك مبانٍ كثيرة ظهرت في هذه الفترة الأخيرة مخالفة للقانون، ومن الممكن أن تكون غير سليمة من الناحية الإنشائية، وتشهد المراكز التكنولوجية بمختلف الأحياء والمراكز والمدن بجميع المحافظات زحاما كبيرا وتكدسا من جانب المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء الخاصة بهم قبل نهاية المهلة المحددة من الحكومة.يذكر أن المهلة تنتهي لدفع رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء يوم 15 سبتمبر الجاري، كما تنتهي المهلة المحددة للتقدم بطلبات التصالح على المخالفات يوم 30 سبتمبر، مع تأكيد رئيس الوزراء على عدم مدها مرة أخرى.