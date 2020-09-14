محافظ المنيا يتفقد المعهد الفني الصحي بسمالوط تمهيدا لافتتاحه

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، المعهد الفني الصحي بقرية البيهو التابع لمركز سمالوط شمال المحافظة، لمتابعة ما تم إنجازه من أعمال والتجهيزات النهائية تمهيدًا لافتتاحه لاستيعاب الطلاب من أبناء المحافظة، ضمن جهود المحافظة للاستفادة من المباني غير المستغلة، حيث تم إجراء عملية الإحلال والتجديد للمبني بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لتعظيم الاستفادة منه لاستيعاب الطلاب، يرافقه الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة، محمد سيد، رئيس المركز.تفقد المحافظ، قاعات التدريس المجهزة، والفصول الدراسية والمطعم الداخلي بالمعهد، للوقوف على الاحتياجات الفعلية على أن يتم إنهاء كافة التجهيزات اللازمة للمعهد لاستيعاب الطلاب من بداية العام الدراسي القادم تسهيلا على أبناء المحافظة لتخريج طلاب من المعهد للمساهمة في تقديم خدمات طبية لائقة داخل الوحدات الصحية بالمحافظة.من جهته، قال الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن هناك تنسيق مستمر بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ووزارة الصحة والسكان لتقديم كل الخدمات لأهالي المحافظة، والعمل على توفير القوة البشرية من فني التمريض في كافة التخصصات لتعزيز منظومة القطاع الصحي بالمحافظة.