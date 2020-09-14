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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الإثنين 14-9-2020 بالبنوك المصرية

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 07:09 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
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يرصد "الدستور" سعر اليورو، اليوم الإثنين 14-9-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا لآخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، في التقرير التالي:

وعلى المستوى المحلي، تراجع سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي والبنك المصري الخليجي أمام الجنيه مقابل ارتفاع سعره في المصرف المتحد والبنك التجاري الدولي.

ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

وتراجع سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي ليسجل للشراء 48.55 جنيه وللبيع 18.77 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي نزل سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.55 جنيه وللبيع 18.81 جنيه، كما انخفض اليورو في البنك الأهلي اليوناني ليسجل للشراء 18.55 جنيه وللبيع 18.77 جنيه، أما في بنك عودة فسجل للشراء 18.55 جنيه وللبيع 18.77 جنيه

سعر اليورو اليوم الإثنين 14-9-2020 في البنوك المصرية

وواصل اليورو تراجعه أمام الجنيه ليسجل في بنك التنمية الصناعية للشراء 18.56 جنيه وللبيع 18.77 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.54 جنيه وللبيع 18.76 جنيه، أما في بنك قناة السويس فتراجع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.54 جنيه وللبيع 18.76 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.81 جنيه.

أسعار اليورو

وفي بنك مصر إيران ارتفع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.83 جنيه، وفي بنك إتش إس بي سي صعد سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.54 جنيه وللبيع 18.82 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.53 جنيه وللبيع 18.76 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.78 جنيه، أما في البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل للشراء 18.56 جنيه وللبيع 18.77 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.54 جنيه وللبيع 18.76 جنيه.

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