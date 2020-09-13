«فخر العرب».. رواد «تويتر» يحتفلون بـ«هاتريك» صلاح و«لقطة الهدف الثالث»

تصدر نجم المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، تريندات موقع التدوين المصغر «تويتر» بعد «هاتريك افتتاحية الدوري الإنجليزي».وفي لافتة إنسانية احتفل «صلاح» بهدفه الثالث على طريقة مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي لدعمه بعد إصابته بمرض خطير.وقال مغرد على «تويتر» يدعى على ناصر: «فخر العرب مو صلاح.. الله على أخلاقك يا أبو مكة».وأضافت سماح ذو الغفار: «أنت إنسان رائع وحقيقي مصري نضيف وعمرك ما نسيت حد من أهلك.. أنت بتعتبر كل المصريين أهلك فعلا.. فخر العرب أقل وصف ممكن تُلقب بيه».وغرد أحمد حسان: «أبو مكة الإنسان.. ربنا هيفضل يعليك من نجاح لنجاح طول ما انت بتقف جمب زمايلك وبتساندهم في محنتهم».