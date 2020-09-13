«مصر أجمل».. السيسى يبنى 457 شقة يوميًا (فيديو)

كشف تقرير وثائقي عن جهود مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة للمواطنين عبر مشروعات قومية عملاقة.وتستمر القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي في تحسين حياة المواطن، إذ تمَّ إنشاء 20 من مدن الجيل الرابع، وتوسعت الطرق بشكل كبير، ما يساهم في توفير مناخ مناسب للتجارة، إضافة إلا توفير مساكن كريمة للمواطنين، بمعدل 457 شقة يوميًا.وكشف التقرير عن أن مصر بقيادة الرئيس السيسي نفذت مليون وحدة سكنية جديدة، بمستويات مختلفة، ودقة متناهية، وتخصيص 1169 قطعة أرض مرفقة لتبدأ فيها الحياة أسبوعيا ليصل العدد إلى 365 ألف قطعة أرض بالمرافق، خلال 6 سنوات.