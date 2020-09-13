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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أهانوا أردوغان».. أكثر من 300 طفل يقبعون في سجون تركيا

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 03:48 م
أردوغان
أردوغان
أبوزيد على
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يواصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، شن حملة من الاعتقالات ضد معارضيه، وتجاوز عدد المواطنين الأتراك الذين خضعوا للتحقيقات بتهمة إهانة أردوغان نحو 36 ألف مواطن، بينما صدرت الأحكام بالسجن بحق 12 ألفا منهم، فضلًا عن تغريم 3 آلاف مواطن بمبالغ مالية ضخمة.

فيما وصل عدد الأطفال الذين واجهوا أحكامًا قضائية وفقًا لتلك التهمة إلى 308 أطفال، وفقًا لموقع "بيرجون".

وأوضح الموقع أنه تم التحقيق مع 36 ألفا و66 مواطنا بتهمة إهانة الرئيس، وفي حين تمت محاكمة 5 آلاف و233 شخصا عام 2018، ارتفع هذا العدد في عام 2019 ليصل إلى 12 ألفا و298 شخصا، فيما صدرت أحكام بالحبس بحق 3 آلاف و831 مواطنا خلال العام الجاري.

ووفقا لإحصائيات وزارة العدل لعام 2019، فقد تمت محاكمة 3666 شخصًا في عام واحد، وصدرت أحكام بالحبس بحق 12 ألفا و298 منهم وفقا للمادة 299 لقانون العقوبات التركي، حيث تصل مدة السجن من سنة إلى 4 سنوات بتهمة إهانة الرئيس.

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