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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تكليف القاضي مسعد محمد لإدارة مأمورية استئناف شمال القاهرة

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 11:38 ص
المستشار عبدالله
المستشار عبدالله شوضه
محمد عيسي
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أصدر المستشار عبده أحمد عطية الاودن رئيس محكمة استئناف القاهرة قرار، بتكليف المستشار مسعد على محمد محمد أبو سعدة الرئيس بالمحكمة بالإشراف على سير العمل بمأمورية شمال القاهرة وكافة الأعمال الإدارية بها وعرض ما يلزم عرضه علينا بالإضافة لما يسند لسيادته من أعمال أخرى.

يأتي ذلك بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (46) لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له وعلى التفويض الصادر من الجمعية العمومية لمستشاري المحكمة المنعقدة ولصالح العمل جاء.

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