المشدد 6 سنوات لمتهم بترويج الهيروين فى باب الشعرية

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، بالسجن المشدد 6 سنوات لعامل متهم بترويج الهيروين وغرامة 200 ألف جنيه بدائرة قسم شرطة باب الشعرية.وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد حنفي المحامي العام، عن قيام المتهم "س. ح" بحيازة وإحراز جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.وتبين من تحريات المباحث الجنائية قيام المتهم بالاتجار بالمخدرات بمنطقة سكنه بدائرة القسم، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم وبحوزته 15 لفافة لمخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول، وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات تحتوي على مخدر الهيروين المدرج بالجدول الأول.