«المركزي» يطرح أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه اليوم

يطرح اليوم الأحد، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 8 مليارات جنيه لأجل 91 يوما، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 10 مليارات جنيه لأجل 273 يوما.وتتوقع وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى ما يمثل 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.