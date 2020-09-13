«المركزي» يطرح أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه اليوم
الأحد 13/سبتمبر/2020 - 09:53 ص
راندا التونيطباعة
يطرح اليوم الأحد، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 8 مليارات جنيه لأجل 91 يوما، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 10 مليارات جنيه لأجل 273 يوما.
وتتوقع وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى ما يمثل 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.
وتتوقع وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى ما يمثل 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.