نائب تركي عن تأجيل إجراءات كورونا: «جمهورية الموز»

أكد نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهوري التركي أوزجو أوزيل، أن السبب وراء تأجيل الإجراءات الاحترازية بفيروس كورونا هي نشاطات الحزب الحاكم في البلاد.وقال أوزيل، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن السبب وراء قرار قرار حاكم إسطنبول الذي يقضي بعدم السماح بأنشطة مثل الحفلات الموسيقية والعروض والمهرجانات التي ستقام في المناطق المفتوحة، والذي كان مقررا تفعيله اعتبارا من 12 سبتمبر، إلى 14 سبتمبر، هو نشاطات حزب العدالة والتنمية.وقال أوزجور في تغريدته: "انظروا إلى حالنا يؤجل حاكم اسطنبول قرار الحظر خلال 4 ساعات لمدة يومين، بسبب النشاط الحالي لرئيس حزب العدالة والتنمية، لأن الفيروس الذي ينتقل في المسرح والحفلات والمعارض لا ينتقل في أحداث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لو قلنا إنها دولة الحزب فهذا قليل ولكنها جمهورية الموز"، وفقا لما نقله موقع "تركيا الآن".يذكر أن مجلس حفظ الصحة بولاية اسطنبول عقد اجتماعا طارئا، أمس السبت، وتم تغيير قرار عدم السماح بأنشطة مثل الحفلات الموسيقية والعروض والمهرجانات التي ستقام في المناطق المفتوحة اعتبارا من 12 سبتمبر، إلى 14 سبتمبر.