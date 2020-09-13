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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

5 عارضات أزياء عربيات غيرن معايير الصناعة وزيّن أغلفة مجلات عالمية

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:00 ص
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
غادة موسى
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بدأت عارضات الأزياء العربيات في كسر الصور النمطية التي تُطلب من عارضات الأزياء في مشهد الموضة العالمي بأن يكون لديهن ميزات ومعايير معينة، ومع ذلك فقد أصبحت العارضات العربيات جزءًا أساسيًا من تحقيق التنوع في صناعة الأزياء في جميع أنحاء العالم.

كما استوعبت الصناعة الأعراق والأشكال والألوان المختلفة بأذرع مفتوحة، واستطاعت عارضات الأزياء العربيات أن يغيرن الموضة العالمية سواء من خلال أغلفة المجلات أو المدرجات الدولية.

"الدستور" تستعرض في التقرير التالي خمس عارضات غيرن مجرى صناعة الأزياء وفقا لموقع scoopempire:
إيمان حمام
إيمان حمام
◄إيمان حمام

تعتبر من أشهر عارضات الأزياء من الشرق الأوسط، عارضة أزياء مغربية مصرية، حيث ظهرت في أغلفة مجلات شهيرة مثل أغلفة American Vogue وأغلفة مجلات Elle وأغلفة Vogue Arabia، وقامت أيضًا بتصميم مجموعات من Versace وChanel وMoschino.
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
◄سلمى أبو ضيف

ليست فقط ممثلة جيدة ولكن أيضًا عارضة أزياء رائعة كانت لها عروضها على المنصات ملامحها العربية هي ما يميزها عن غيرها من العارضات، كانت أيضًا جزءًا من أغلفة فوج العربية وإيلى العربية، وظهرت كعارضة لمجموعات ألكسندر ماكوين وزيمرمان.
تيليلا أولحاج
تيليلا أولحاج
◄تيليلا أولحاج

عارضة أزياء مغربية مليئة بالعاطفة، بعد سنوات قليلة من خطواتها الأولى نحو عرض الأزياء، أصبحت تيليلا وجه مجموعة مستحضرات التجميل من إيف سان لوران، كما هزت غلاف فوج العربية. ولكن أكثر ما يثير اهتمام تيليلا هو ماركات الأزياء المحلية مثل Moncler وBougroug وBurberry.
كنزة الفراتي
كنزة الفراتي
◄كنزة الفراتي

عارضة أزياء تونسية أرادت الترويج للتراث الثقافي، فكانت جزءًا من تصوير أغلفة Vogue ومجلة ماري كلير وإيل، ظهرت على منصات عرض جورجيو أرماني وفندي وشانيل وديور وجان بول غوتييه أيضًا.
شهد سلمان
شهد سلمان
◄شهد سلمان

عارضة أزياء سعودية مصابة بالبهاق كان لديها شغف بالموضة، كسرت شهد الحدود التي تحيط بالعديد من النساء السعوديات وأصبحت عارضة أزياء مشهورة في الشرق الأوسط.

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