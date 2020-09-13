سعر الريال السعودى اليوم الأحد 13-9-2020
الأحد 13/سبتمبر/2020 - 07:37 ص
منة سالمطباعة
يقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 13-9-2020.
ويواصل الريال السعودي استقراره أمام الجنيه المصري في سوق تداول العملات المحلية، في معظم البنوك ليسجل في البنك المركزي المصري 4.20 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري 4.13 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.
بينما استقر فى بنك الإسكندرية، وبلغ 4.10 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع، وشهد السعر فى البنك التجاري الدولي استقرارًا كبيرًا، وسجل 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
وسجل سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان 4.10 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع وفى مصرف أبوظبي الإسلامي 4.12 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.
وتداول سعر الريال السعودى فى البنك العربي الأفريقي بـ 4.08 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع، كما استقر فى بنك مصر إيران التنمية وبلغ 4.06 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.
ويصدر الريال عن مؤسسة النقد العربي السعودي، ويأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.
يشار إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي، تقوم بربط سعر صرف الريال بالدولار الأمريكي من خلال خطة عمل ساهمت في نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ثلاثين عامًا.
جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية، تتخذ الريال عملة رسمية لها ويتكون من 100 هللة، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة.
ويواصل الريال السعودي استقراره أمام الجنيه المصري في سوق تداول العملات المحلية، في معظم البنوك ليسجل في البنك المركزي المصري 4.20 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري 4.13 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 13-9-2020
حقق سعر الريـال السعودي، اليوم، في بنك مصر 4.11 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع وسجل في بنك البركة 4.12 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، أما فى البنك المصري الخليجي وصل السعر إلى 4.14 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.
بينما استقر فى بنك الإسكندرية، وبلغ 4.10 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع، وشهد السعر فى البنك التجاري الدولي استقرارًا كبيرًا، وسجل 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
وسجل سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان 4.10 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع وفى مصرف أبوظبي الإسلامي 4.12 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.
وتداول سعر الريال السعودى فى البنك العربي الأفريقي بـ 4.08 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع، كما استقر فى بنك مصر إيران التنمية وبلغ 4.06 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.
ويصدر الريال عن مؤسسة النقد العربي السعودي، ويأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.
يشار إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي، تقوم بربط سعر صرف الريال بالدولار الأمريكي من خلال خطة عمل ساهمت في نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ثلاثين عامًا.
جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية، تتخذ الريال عملة رسمية لها ويتكون من 100 هللة، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة.