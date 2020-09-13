رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 13 سبتمبر 2020 الموافق 25 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تاريخ وقح.. طبيب نفسى عن شماتة الإخوان: يحسبون الموت انتصار لهم

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 12:23 ص
الدكتور جمال فرويز
الدكتور جمال فرويز
هاجر رضا
طباعة
"الشماتة".. هي عنصر أساسي في تكوين جماعة الإخوان الإرهابية، نهج استمرت عليه منذ نشأتها، دستور من الوقاحة والشماتة فى الموت، فلا تخجل عناصرها، أو تتوارى احتراما لحرمة الموت، أو بشاعة وقسوة المرض؛ بل تخرج علنية كما اعتادت الجماعة الإرهابية، في موت الكثير من الفنانين والشخصيات العامة المصرية.

وقال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن جماعة الإخوان هي جماعة متطرفة مبينة على العنصرية وكراهية الآخر من قديم الأزل، فهم لديهم ما يكفي من تاريخ أسود كأول جماعة سهلّت دخول أمريكا للعراق، وتسببت في تدمير سوريا على أيديهم، وكذلك اليمن وأخيرًا وليس آخرًا كانت سبب في دمار ليبيا.

وأضاف "فرويز"، في تصريحات لـ"الدستور": "حاولوا هم أيضًا تدمير مصر قبل 30 يونيو إلا أن فضل الله ومن ثم الجيش المصري أنقذها العناية الإلهية، ولو فضل الجيش المصري علينا لانضمت مصر لتاريخ الدول المدمرة"، مشيرًا إلى أن هدف الجماعة الأول والأخير هو تدمير الهوية لإعلاء كلمة الجماعة فقط، وشماتتهم في الموت يعتبرونها انتصار لهم.

وأوضح أن الجماعة تكن للشعب المصري كراهية كبيرة، والجيش المصري أيضًا لنزوله مع الشعب المصري والذي كان أكثر من 30 مليون شخص لإزالة دولة الإخوان في الـ30 من يونيو، فتكوّنت علاقة كراهية مع الشعب المصري، وبالتالي أي مصيبة تحدث للشعب يعتبر فرح لديهم، والدليل الأكبر على كرهم للشعب المصري منذ قديم الأزل هو في فترة احتلال إسرائيل لمصر حيث قال قائدهم آنذاك "جزيل الشكر لله"، فهذه الجماعة لديها جمود فكري وعدم قبول للآخر خاصًة أي شخص يختلف معهم، والشماتة في مصائب الشعب المصري هي عنصر انتصار لهم.

موضوعات متعلقة

في افتتاح الدوري الإنجليزي.. صلاح يحتفل بـ«الهاتريك» على طريقة مؤمن زكريا

وائل غنيم: «‏نفسي النصابين بتوع الجزيرة يتبنّوا معارض قطري يطالب بإسقاط تميم»

الأوقاف تعلن افتتاح 71 مسجدًا.. الجمعة

تفاصيل مشاجرة شيرين سيف النصر مع فيفى عبده على مطرب كبير

الصور

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

image description

«الدستور» داخل مبنى الشهيد أحمد منسي بجمعية رسالة

image description

صور مباراة الأهلي والإسماعيلي

image description

مباراة الأهلي والإسماعيلي.. كهربا يلعب بقميص رمضان صبحي

image description

خالد سليم يشوق جمهوره لدوره فى «جمال الحريم»

الأكثر قراءة

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان بفيروس كورونا

الصحة: 20 وفاة و148 إصابة جديدة بكورونا

وزيرة الصحة توجه بعلاج الطفلة «مكة» على نفقة الدولة

رغم التزامهم بإجراءات كورونا.. علماء يخالفون قرار الأوقاف ويفتحون ضريح العسقلاني

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا مش أمهم ولا أبوهم».. ماذا قال يوسف شاهين عن فشل أبطاله

«فؤش بيعجبني».. اعترافات هند رستم عن مدام فياض وحياتها الخاصة

سرق مقاطع من تأليفي.. اتهامات محمد سلطان لبليغ حمدي

«فرصة لتهدئة التوتر».. بليغ حمدي يكشف سر طول مقدمات أغاني أم كلثوم

نجم الساعة

أول برنامج توعية لمتعافى المخدرات.. وخبراء: العلاج يبدأ من الأسرة

منوعات

اليابانية أوساكا تفوز ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس

أتلتيكو مدريد يعلن إصابة مدربه سيميونى بفيروس كورونا

صلاة الجنازة على المخرج علي رجب (فيديو)

«كامب البرلس».. مشروع شبابى ينظم رحلات سياحية لكفر الشيخ

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
الأم المصرية.. بطولة وجمال
ماجد حبته
كورونا.. قد تكون الإجابة مصر
ماجد حبته
بورنو «بن لادن».. تبرير قطرى
د.كريمة الحفناوى
نمو التعاون بين الصين والدول العربية
المزيد

الثقافة

«المغربى» و«رجب» يتألقان فى أمسية «القدس فى الشعر العربى» بالأقصر

حفل رباعى أوتار المانسترلى بالمنيل.. الليلة

«بير سكران» لـ أحمد عبدالعزيز.. من بيوت الغواني إلى يحيا سعد

«أسرارالأحجار».. فتنة وجمال وسحر الأحجار الكريمة