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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط مدير إدارة سابق بتهمة تزوير أوراق رسمية بنجع حمادي

السبت 12/سبتمبر/2020 - 07:01 م
ضبط مدير إدارة سابق
ضبط مدير إدارة سابق
قنا: إسلام البكري
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تمكنت مباحث الأموال العامة، برئاسة العميد صلاح أبو سحلي، مدير فرع مباحث الأموال العامة بقطاع جنوب الصعيد، من ضبط مدير إدارة سابق بالإدارة الهندسية بمركز نجع حمادي، بسبب تسهيله البناء على الأراضي الزراعية.

وتمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط "ر. أ. م"، 49 عامًا، مهندس، بعد صدور تقرير من إدارة تقييم الأداء والمتابعة بمحافظة قنا، يشير إلى قيام المذكور بإصدار ترخيص بناء خارج الحيز لقطعة أرض زراعية وإثباتها أنها داخل الحيز، وإثبات بيانات غير صحيحة على خلاف الحقيقة، مما ترتب عليه تزوير في أوراق رسمية وتسهيل أعمال البناء لأحد المواطنين، على الرغم من تحرير محضر بالتعدي والبناء على أراضي زراعية لتلك القطعة.

تم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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