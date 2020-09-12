«محلية النواب» تثمن توجيهات الرئيس بتخفيض رسوم التصالح بالريف لـ50 جنيها

ثمن النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، توجيهات الرئيس السيسي بشأن ملف البناء المخالف، وتخفيض سعر متر التصالح في الريف إلى 50 جنيه، مشيرا إلى أن هذه التوجيهات رد قاطع على كافة الادعاءات التي تلقى على وسائل الإعلام الممولة الإرهابية.ولفت نويشي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تلك التوجيهات إيجابية وتستهدف تحفيز المواطنين على الإقبال على التقنين وسرعة التقدم بكافة الأوراق والمستندات للتصالح.وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن قرار تخفيض رسوم التصالح جاء استجابة لطلب النواب للمحافظين، وذلك لأن المواطنين في حالة اقتصادية متدنية، لا سيما بعد تفشي فيروس كورونا، ومواجهة الدولة له على مدار الشهور الماضية، منوها أنه بعد قرار التخفيض سارع كثير من المواطنين على المكاتب لتقنين أوضاعهم، مما يمثل حافز إيجابي كبير للمواطنين لتقنين الأوضاع وضمان عدم تآكل الرقعة الزراعية بالشكل الذي أصبحت عليه في السنوات الأخيرة.