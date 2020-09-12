تسهيلا على المواطنين.. 11 إجراء حكوميًا لتنفيذ توجيهات السيسى فى التعامل مع أصحاب البناء المخالف

قدم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي تم انعقاده بمقر رئاسة الوزراء، حلول ومساعدات للتسهيل على المواطنين بقضية البناء العشوائي وكل ما يتعلق بقانون التصالح، معبرًا عن رغبته بمساعدة المواطنين وحل مشكلة البناء المخالف، وليس التطويق على المواطن أو الدخول في صراع معه.ترصد الـ"دستور" في السطور التالية الطرق والتسهيلات التي وفرتها الحكومة للتيسير على المواطنين ودعمهم التصالح.1- تقديم خصم 25% من قيمة التصالح في حال السداد الفوري لدعم المواطنين للتقديم على قانون التصالح قبل انتهاء المدة.2- توفير مهلة زمنية مدتها شهران لكل المتقدمين لطلب التصالح لاستكمال واستيفاء المستندات المطلوبة للتنفيذ قانون التصالح.3- تخفيض قيم التصالح في 23 محافظة بنسبة تتراوح بين 10% إلى 70% لتخفيف العبء على المواطنين.4- مراعاة البعد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح.5- توجيه رئاسي بأن تحدد قيمة التصالح على المخالفات في القرى والريف بالحد الأدنى المقدر 50 جنيها للمتر.6- أمر رئيس الوزراء بتسهيل الإجراءات الإدارية لقبول ملفات التصالح دون اشتراط مستندات معينة للتسهيل على المواطن الراغب بالتصالح.7- الاكتفاء بتقرير مهندس عضو نقابة المهندسين كبديل لتقرير السلامة الإنشائية الذي تصدره المكاتب الاستشارية.8- توفير فرص تمويل بنكي لسداد قيمة التصالح على المخالفات في حالة عدم امتلاك المبلغ كاملا.9- زيادة عدد المراكز التكنولوجية ومد ساعات العمل وزيادة عدد الموظفين بالمحافظات للتخفيف عن المواطنين في التقدم بطلبات التصالح وقدرة على استقبال أكبر عدد من طلبات التصالح.10- وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء رسالة للمخالفين في الريف، إذ قال إن قيمة التصالح 50 جنيها فقط متر.11-خصم نسبة 25% لكل من يسدد قيمة التصالح في مخالفات البناء كاملة، دون تقسيط.