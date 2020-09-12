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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: توجيهات السيسى بشأن التصالح محفزة وداعمة للمواطنين

السبت 12/سبتمبر/2020 - 02:18 م
عبد المنعم العليمي
عبد المنعم العليمي
عائشة حسن
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قال النائب عبد المنعم العليمي، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، إن قانون التصالح حقق عدد من الإيجابيات أهمها القضاء على العشوائيات وإعادة تنظيم عملية البناء في مصر، ما يحافظ للدولة على هيبتها وإعلاء لدولة القانون والمؤسسات، مشيرا إلى أن البناء في مصر أصبح في حالة من التسيب وعدم الالتزام بإصدار تراخيص بالبناء، ما تسبب في مشكلات وجرائم عدة، تستوجب تدخل فوري وحازم لوقف كم التعديات التي طالت الرقعة الزراعية في مصر.

وأكد العليمي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الدولة تريد أن تمشي في الطريق السليم في البناء، فالمشروعات القومية وغيرها من الإنجازات التي حققها الرئيس في مختلف المجالات، تستلزم استكمالها، لا سيما وأن ملف البناء المخالف من الملفات التي أرهقت الدولة بشكل مبالغ فيه.

وأضاف العليمى، أن توجيهات الرئيس السيسى للحكومة، والتى اعلن عنها رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم، محفزة وداعمة للمواطن، وتؤكد توجه الرئيس الدائم فى الانحياز للمواطن

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