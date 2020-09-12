استمرار امتحانات التعليم المدمج بجامعة القاهرة لـ 6687 طالبا

تواصل جامعة القاهرة امتحانات طلاب التعليم المدمج لدور يوليو 2020، والتي يؤديها نحو 6687 طالبا وطالبة من المستوى الرابع وسط إجراءات احترازية مُشددة وبإشراف كامل من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، على أن تختتم الامتحانات يوم الثلاثاء المقبل 15 سبتمبر بالقاهرة.وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الامتحانات تم وضعها وفق المعايير التي أقرها مجلس الجامعة ما بين أسئلة موضوعية بنظام البابل شيت وأسئلة حل المشكلات، مشيرًا إلى أن الجامعة تقوم بتطوير البنية التحتية والتكنولوجية لمركز التعليم المدمج لمواكبة متطلبات الجودة في التعليم وقواعدها.وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أنه تم فتح باب التقديم بمركز التعليم المدمج للطلاب الراغبين الالتحاق ببرامج التعليم المدمج خاصة بالنسبة للطلاب الذين مر سنتين على حصولهم على الثانوية العامة أو ما يعادلها لاستكمال تعليمهم العالي، ومن برامج التعليم المدمج: بكالوريوس التجارة (علوم الأعمال)، وبكالوريوس التربية (الطفولة المبكرة)، وليسانس الآداب بـ (تخصصات الترجمة باللغة الإنجليزية، وعلم النفس وتطبيقاته، الدراسات التاريخية وحضارات العالم، علم الاجتماع التطبيقي، النشر والحفظ الرقمي)، وليسانس دار العلوم.