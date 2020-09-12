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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

استمرار امتحانات التعليم المدمج بجامعة القاهرة لـ 6687 طالبا

السبت 12/سبتمبر/2020 - 12:35 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
إسراء جمال
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تواصل جامعة القاهرة امتحانات طلاب التعليم المدمج لدور يوليو 2020، والتي يؤديها نحو 6687 طالبا وطالبة من المستوى الرابع وسط إجراءات احترازية مُشددة وبإشراف كامل من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، على أن تختتم الامتحانات يوم الثلاثاء المقبل 15 سبتمبر بالقاهرة.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الامتحانات تم وضعها وفق المعايير التي أقرها مجلس الجامعة ما بين أسئلة موضوعية بنظام البابل شيت وأسئلة حل المشكلات، مشيرًا إلى أن الجامعة تقوم بتطوير البنية التحتية والتكنولوجية لمركز التعليم المدمج لمواكبة متطلبات الجودة في التعليم وقواعدها.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أنه تم فتح باب التقديم بمركز التعليم المدمج للطلاب الراغبين الالتحاق ببرامج التعليم المدمج خاصة بالنسبة للطلاب الذين مر سنتين على حصولهم على الثانوية العامة أو ما يعادلها لاستكمال تعليمهم العالي، ومن برامج التعليم المدمج: بكالوريوس التجارة (علوم الأعمال)، وبكالوريوس التربية (الطفولة المبكرة)، وليسانس الآداب بـ (تخصصات الترجمة باللغة الإنجليزية، وعلم النفس وتطبيقاته، الدراسات التاريخية وحضارات العالم، علم الاجتماع التطبيقي، النشر والحفظ الرقمي)، وليسانس دار العلوم.

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