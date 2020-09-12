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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العثور على 217 قنبلة هاون و3 صواريخ بالعراق

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:38 ص
الشرطة العراقية
الشرطة العراقية
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عثرت قوات الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم السبت، على 217 قنبلة هاون في منطقة الزعفرانية جنوب بغداد، وعلى عبوات ناسفة في كركوك شمال العراق.

وذكر بيان لقيادة الشرطة الاتحادية- أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم السبت- أن "قوة من الفرقة الأولى من الشرطة الاتحادية عثرت على 217 قنبلة هاون، و3 صواريخ من المخلفات الحربية في منطقة (الزعفرانية)، خلال حملة لتنظيف وإزالة النفايات والأنقاض في إحدى الفضاءات المتروكة، حيث تم رفع المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي، بهدف تأمين وحماية المواطنين جراء هذه المخلفات الحربية".

في سياق متصل، نفذت الفرقة الخامسة من الشرطة الاتحادية عملية أمنية لتفتيش قرى (الجهماوية- وادي الكرحة- نويشين) بكركوك، عُثر خلالها على 5 عبوات ناسفة، بالإضافة إلى دراجة نارية، وتم تدميرها من قبل مفارز متفجرات الفرقة.

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