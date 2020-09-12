مقتل وإصابة مدنيين سوريين في انفجار عبوة ناسفة برأس العين

أفادت مصادر أهلية سورية، اليوم السبت، بمقتل وجرح عدد من المدنيين السوريين في انفجار عبوة ناسفة بمدينة رأس العين.ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن المصادر، لقى عدد من المدنيين مصرعهم جراء انفجار عبوة ناسفة مقابل البريد بمدينة رأس العين، التي تنتشر فيها مجموعات إرهابية تتبع للاحتلال التركي.جدير بالذكر، أن الفصائل المسلحة الموالية لأنقرة والقوات التركية تتعمد نشر الخوف والإرهاب بصفوف المدنيين من خلال زرع العبوات الناسفة واعتقال المواطنين دون أسباب واضحة.