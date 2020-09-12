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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير يفضح دعم «الإخوان» الكبير للجماعات المتطرفة في الهند

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:19 ص
الإخوان
الإخوان
أبوزيد على
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تتلقى العديد من الجمعيات الخيرية الغربية دعم مادي كبير، لكن معظمها تعمل بفكر وسياسة الجماعات المتطرفة، وعلى رأسها هيئة الإغاثة العامة، والتي تأسست من قبل تنظيم الإخوان المتطرف.

وكشف "سام ويست روب"، مدير المراقبة الإسلامية بمنتدى الشرق الأوسط، أن هناك مئات من الجمعيات الخيرية المتواطئة مع الإرهاب في الدول الغربية، أبرزها الإغاثة الإسلامية، والتي أنشأتها جماعة الإخوان المسلمين والمساعدات الإسلامية، التي أنشأها جماعة إسلامي، وتتلقى كل من هذه الجمعيات الخيرية عشرات الآلاف من الدولارات من قبل الحكومات الغربية، وفقًا لتقرير لـ"زي نيوز" الهندية، فيما تدفع هذه الجماعات المتطرفة بأجندتها في كشمير لإثارة الإرهاب.

وأضاف "أبها شانكار"، مدير الأبحاث في مشروع التحقيق على الإرهاب، أن مجموعة مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية "CAIR"، التي تأسست في عام 1994، تعمل تحت ستار حقوق الإنسان، لديها جذور مع حركة حماس المصنفة كحركة إرهابية، وتم انشاؤها أيضًا من قبل أعضاء في تنظيم الإخوان.

فيما أشارت زي نيوز إلى منظمة مركز الإسلام والشؤون العالمية "CIGA"، والتي تهدف لإثارة الفوضى في الهند، وتدعم بشكل كبير تركيا بقيادة رجب طيب أردوغان، ولديه علاقات وثيقة معهم.

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