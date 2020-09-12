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السبت 12 سبتمبر 2020 الموافق 24 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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صور مباراة الأهلي والإسماعيلي
السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:15 ص
مباراة الأهلي والإسماعيلي
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