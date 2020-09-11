الإمارات ترحب بقرار البحرين مباشرة العلاقات مع إسرائيل

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بقرار مملكة البحرين مباشرة العلاقات مع إسرائيل.وأشادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية- في بيان، اليوم، أوردته وكالة الأنباء الإماراتية- بقرار مملكة البحرين، وأعربت عن أملها في أن يكون لهذه الخطوة أثر إيجابي على مناخ السلام والتعاون إقليميًا ودوليًا.وأشارت الوزارة الإماراتية إلى أن قرار مملكة البحرين مباشرة العلاقات مع إسرائيل يعد خطوة مهمة لتعزيز الأمن والازدهار في المنطقة، مؤكدة أن هذه الخطوة من شأنها توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والدبلوماسي.