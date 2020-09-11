ممرض يتحرش بفتاة يشتبه في إصابتها بكورونا داخل مستشفى بالدقى

كشفت مباحث الجيزة، عن ملابسات تحرش ممرض بطالبة تدرس بجامعة أسكتلندية داخل مستشفى خاص بالدقي، أثناء الاشتباه في إصابتها بكورونا.تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة الدقي بإبلاغ طالبة مصرية تدرس بجامعة في أسكتلندا ٢٣ سنة بتعرضها للتحرش داخل مستشفى خاص بالدقي، حيث كانت تعاني من اشتباه في إصابتها بكورونا.وأشارت التحريات التي أجريت بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، إلى صحة الواقعة.وقررت الفتاة في أقوالها أنها تقيم برفقة عمتها التي كانت مريضة كورونا وتم شفاؤها، ثم شعرت الطالبة بأعراض وارتفاع درجة حرارة فتوجهت إلى المستشفى يوم الإثنين الماضي لإجراء التحاليل والأشعة اللازمة للتأكد من مدى إصابتها بالفيروس، ودخلت لغرفة العلاج فأوهمها ممرض بضرورة عمل مساج كنوع من التأهيل للعلاج، ولكنها فوجئت بقيامه بملامسة أجزاء حساسة من جسدها وموضع عفتها، فأخرجت هاتفها المحمول لمراسلة عمتها فاعتقد الممرض قيامها بتصويره فتركها وخرج من الغرفة.وشرحت التحريات أن الفتاة أخبرت عمتها بما تعرضت له ما دفعها لاستدعاء ممرض آخر للسؤال عن زميله فأخبرهم أن أخلاقه جيدة وتزوج في شهر أغسطس الماضي ولا يمكن قيامه بتلك الأفعال، ثم قامت عمة الفتاة بالشكوى لمدير المستشفى الذي أخبرها أنه سيقوم بفصله من العمل وعندما علم الممرض المتهم بما يحدث في المستشفى لم يذهب إلى العمل.ونجحت قوة أمنية ترأسها المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث الدقي، في إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة تفصيليا، مبررا أن الفتاة قادمة من دولة أجنبية ومتفتحة وستتقبل أفعاله، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.