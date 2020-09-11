كشف ملابسات صور تكبيل طفلين أعلى عقار بالإسكندرية

كشف ملابسات واقعة تداول بعض الصور على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لطفلين مُكبلين أعلى سطح أحد العقارات بالإسكندرية.وفى ضوء ما تم رصده على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بشأن تداول بعض الصور لطفلين مُكبلين أعلى سطح أحد العقارات بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية.أسفرت جهود فريق البحث الجنائى بالإسكندرية عن أن الطفلين شقيقان، 10، 11 عامًا، وتبين قيام والدهما عامل بتكبيلهما وتركهما أعلى سطح العقار.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بدعوى معاقبتهما لسرقتهما مبلغًا ماليًا منه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.