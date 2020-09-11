انتخابات مجلس النواب 2020.. خطة المرحلة الأولى 14 محافظة و 13 للثانية

انتخابات مجلس النواب 2020





في إطار متابعتنا لآخر تطورات، دعا المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، راغبى الترشح لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، بالتوجه إلى مستشفيات وزارة الصحة وإجراء توقيع الكشف الطبي عليه وتقديم كافة الأوراق اللازمة للترشح.وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 52 لسنة 2020، بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب ونص القرار في مادته الاولى بأن الناخبون المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين بالتطبيق لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته، مدعوون الاقتراع مقار لجان الانتخاب الفرعية لإنتخابات أعضاء مجلس النواب.فيما نصت المادة الثانية من القرار على أن تجري عملية الانتخاب على مرحلتين حيث شملت المرحلة الأولى 14 دائره وهى محافظات: " الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر والإسكندرية والبحيرة ومطروح"، حيث تجري الانتخابات في المرحلة خارج جمهوريه مصر العربيه أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر 2020 فيما تجري داخل الجمهورية يومي السبت والأحد الموافقين 24 و25 أكتوبر 2020.وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخابات تجري الإعادة بالنسبة للمصريين في الخارج أيام السبت والاحد والاثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر 2020 بينما تجري انتخابات المصريين في الداخل يومي الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر 2020.كما نص القرار على أن تجري المرحلة الثانية في 13 محافظة وهي: " القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربيه وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء"، حيث تجري الانتخابات خارج جمهورية مصر العربية أيام الاربعاء والخميس والجمعه الموافقين ٤ و٥ و٦ نوفمبر 2020، وتجري داخل الجمهورية يومى السبت والأحد ٧ و٨ نوفمبر 2020.وفي حالة الإعادة تجرى الانتخابات خارج جمهورية مصر العربية أيام السبت والأحد والأثنين الموافقين ٥ و٦ و٧ ديسمبر 2020 وتقرأ داخل الجمهورية يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 7 و8 ديسمبر 2020.