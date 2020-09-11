قطع المياه عن منزل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي 12 ساعة

أعلن المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، قطع المياه بالمدينة لمدة 12 ساعة، بدءًا من الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة التاسعة من صباح غد السبت.وأوضحت وزارة الإسكان، في بيان لها، أن عملية قطع المياه تأتي نظرًا لأعمال الربط بخط المياه الجديد (خط الصلب)، وكذا القيام ببعض الإصلاحات في خط المياه الرئيسي بالمدينة.ويهيب جهاز «مدينة زايد» بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، مؤكدًا عودة المياه فور الانتهاء من تنفيذ أعمال الإصلاحات.يذكر أنَّ رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ضمن قاطني المدينة، كما يعيش بها عدد كبير من الشخصيات السياسية والعامة.