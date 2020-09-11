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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

تخفيض قيمة التصالح على مخالفات البناء في الإسماعيلية 25%

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 11:05 م
محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية
محمد إبراهيم
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تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أكد خلاله قيام 23 محافظة بتخفيض أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% و 70%، وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء، ومراعاة للبعُد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء.

وأوضح التقرير أن محافظة الإسماعيلية بلغت نسبة التخفيض بها حوالى 25%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني ما بين 800 و1000 جنيه، والتجاري 160 جنيها، والصناعي 900 جنيه، والإداري 1000 جنيه والأخرى 1100 جنيه، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني ما بين 135 إلى 800 جنيه، والتجاري ما بين 330 و1360 جنيها والصناعى ما بين 135 و800 جنيه والإدارى ما بين 160 و1100 جنيه والأخرى 165 إلى 1000 جنيه، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني من 90 إلى 150 جنيها، وتجاري من 10 إلى 425 جنيها، والصناعي من 150 إلى 310 جنيهات والإدارى ما بين 110 و310 جنيهات، والأخرى ما بين 250 إلى 280 جنيها، وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 65 جنيها، والتجاري 100 جنيه، والصناعي 65 جنيها والإدارى 80 جنيها والأخرى 80 جنيها.

وتتضمن عملية تخفيض قيمة التصالح علي مخالفات البناء محافظات: القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء.

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