حملات على المخابز لمواجهة تهريب الدقيق بالبحيرة

شنت مديرية التموين بالبحيرة، اليوم الجمعة، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية حملة مفاجئة على المخابز لمتابعة مدى التزامها بالشروط والمواصفات؛ لمواجهة تهريب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء لكسب أرباح غير مشروعة.وأسفرت تلك الحملة عن ضبط 19 مخبزا بمركزى أبوحمص وإيتاي البارود؛ لإنتاجها خبزا مخالفا للمواصفات والتوقف عن الإنتاج دون إذن مسبق وتهريب 123 شيكارة دقيق مدعم لبيعها فى السوق السوداء لكسب أرباح غير مشروعة.وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.وأشرف على الحملة التموينية المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين، والعقيد وجدي الصيرفي مدير مباحث التموين، وسمير البلكيمى مدير التجارة الداخلية بمديرية التموين، ومحمد عاطف مدير المركز الإعلامي لمديرية التموين بالبحيرة.من جانبه، وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية والأسواق والمخابز للتأكد من مدى التزام أصحابها بالقرارات التموينية وإنتاجهم خبزا مطابقا للمواصفات والأوزان ولضمان وصول الدعم لمستحقيه وكذا التأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.كما شنت مديرية التموين بالبحيرة حملات تموينية مكبرة على المخابز والأسواق بمركزي الدلنجات وكوم حمادة.أسفرت تلك الحملات عن تحرير 43 محضرا تموينيا عبارة عن 16 محضرا بمركز الدلنجات منها 6 محاضر إثبات حالة للمخابز وتصرف في 54 شيكارة دقيق زنة 50 كيلو، 10 محاضر للأسواق منها ضبط سلع مجهولة المصدر عبارة عن 1116 عبوة شاي، 16 عبوة دهانات منتهية الصلاحية.كما تم تحرير 22 محضرا للمخابز بمركز كوم حمادة عبارة عن 19 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، 2 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، محضر تصرف في 7 شكائر دقيق بلدي مدعم.كما تم تحرير 5 محاضر لحوم بمركز كوم حمادة، حيث تم ضبط كمية تقدر بـ 20 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.